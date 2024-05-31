Bir grup hacker, sahibinin şifresini 11 yıl önce unuttuğu Bitcoin cüzdanını başarıyla açtı. Sonuç olarak cüzdanın içerisinde bulunan yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki BTC’ler kurtarıldı.

İsmi açıklanmayan cüzdan sahibi, Bitcoin’in değerinde yaşanan astronomik yükselişler sonrasında hacker topluluğunda “Kingpin” olarak bilinen ünlü güvenlik uzmanı Joe Grand’a başvurdu.

Joe Grand bir elektrik mühendisi ve kayıp kripto paraları kurtarma konusundaki başarısıyla tanınıyor.

11 yıldır erişilemeyen cüzdanın içerisinde 43,6 BTC bulunuyordu ve cüzdan eski bir şifreleme yöntemi olan Roboform’un eski bir versiyonuula oluşturulmuştu.

Cüzdan sahibi, güvenlik konusunda son derece paranoyak olduğu için, şifreyi içeren metin dosyasını şifrelemişti. Bu durum, hacker grubunun cüzdanı kurtarma çabalarını daha da zorlaştırdı. İsmi açıklanmayan cüzdan sahibi konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

Şifreyi oluşturdum, kopyaladım ve cüzdanın şifre kelimesine ve şifrelenmiş bir metin dosyasına yapıştırdım. Hesaba erişimini kaybettiğinde Bitcoin’in değeri 3.000 ile 4.000 dolar arasındaydı, ancak o zamandan beri %20.000’in üzerinde bir artış gösterdi.

Joe Grand Bitcoin’leri kurtarmak için tersine mühendislik yaparak ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından geliştirilen bir aracı kullandı. Joe Grand, Roboform’un şifrelerinin rastgele göründüğünü ancak yazılımın dahili saatini kontrol edebilirse tahmin edilebilir olduğunu tespit etti.

Joe Grand ve kurtarma operasyonunda birlikte çalıştığı Bruno adlı bir başka hacker, saati şifrenin oluşturulduğu yıl olan 2013’e geri ayarlayarak milyonlarca potansiyel şifre oluşturdu.

İkili, birçok denemenin ardından şifreyi yeniden oluşturmayı başardı. Joe Grand bu süreçte şans faktörünün yanlarında olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

Sonuçta, parametrelerimiz ve zaman aralığımızın doğru olması konusunda şanslıydık.