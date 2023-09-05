Shiba Inu (SHIB) projesinin baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, Shibarium’un gizli silahını açıkladı.

Shytoshi Kusama, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Shibarium’un Yakım Portalı’nın geliştirilme aşamasında olduğunu doğruladı. Söz konusu Yakım Protokolü, token arzını azaltmak için token yakımları gerçekleştirecek. Kusama bu gelişmenin Shibarium ekosisteminin geniş çapta benimsenmesini ve kullanılmasını arttıracağını belirtiyor.

Shibarium ve Shiba Inu projelerinin baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, Yakım Portalı’nın çok kısa bir süre içerisinde kullanıma sunulacağını duyurdu. Bu duyuru Shiba Inu topluluğunda büyük heyecan yarattı.

Shytoshi Kusama bu gelişmeyi Telegram üzerinden paylaştı. Shibarium’un Pazarlama Stratejisti Lucie, Yakım Portalı’na ilişkin ayrıntıları konusunda topluluğu bilgilendirdi. Lucie, yeni portalın hem token yakımına hem de Shibarium protokolünün yaygın olarak benimsenmesine odaklanacağını bildirdi.

Token Yakımı (Token Burning) Nedir?

Kripto paralarla yeni tanışanlar için token yakımını basitçe özetleyelim. Token yakımı, bir kripto para biriminde belli sayıda token’in geri döndürülemez bir şekilde dolaşımdan çıkarılmasıdır. Token yakım sürecinde dolaşımdan çıkarılmak istenen token’ler genellikle özel anahtarı bilinmeyen, geçersiz bir cüzdan adresine gönderilir.

Özetle token yakımı, token’lerin kalıcı olarak dolaşımdan çıkarılması anlamına gelir. Yakım için token’ler bir daha geri alınamayacakları şekilde geçersiz cüzdanlara gönderilir. Token’inin dolaşımdaki arzını azaltmak isteyen kripto para projeleri, token yakımları aracılığıyla deflasyonist bir etki yaratır. Token yakımları genellikle token’in değerinin arttırılması için gerçekleştirilir. Zira ekonomideki arz-talep yasasına göre bir varlığın arzı azaldıkça talebin aynı kaldığı veya arttığı senaryoda fiyat da artar.

İşte Shiba Inu da örneğinde de Yakım Portal’ı benzer bir işlev görecek. SHIB’in dolaşımdaki arz azaltılarak SHIB fiyatının değeri doğal yöntemlerle arttırılmaya çalışılıyor.

Shibarium’a Yönelik Eleştiriler

Shiba Inu’nun katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium, 17 Ağustos 2023 tarihinde piyasaya sürüldü. Uzun süredir heyecanla beklenen Shibarium ne yazık ki piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Shibarium, işlevsel olmayan” RPC’, “berbat” blockchain gezgini ve genel olarak “özensiz” kullanıcı deneyimi nedeniyle ciddi eleştirilere maruz kaldı. Milyonlarca dolarlık token Shibarium köprüsünde sıkışıp kaldı. ZachXBT, Shiba Inu ekibinin Shibarium’un “yarım yamalak” bir şekilde piyasaya sürüldüğünü ifade etti. Ancak Shytoshi Kusama liderliğindeki proje ekibi sorunları hızlı bir şekilde ele aldı ve çok kısa bir süre içerisinde ağdaki sorunlar düzeltilerek Shibarium yeniden kullanıma sunuldu.

Shiba Inu ekibi, Shibarium için protokolün güvenliğinin ve benimsenmesinin arttırılması için çok yönlü bir strateji belirledi.