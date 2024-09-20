SHIB fiyatının yakında yükselebileceğini gösteren faktörleri öğrenin.

Özet:

Shiba Inu fiyatı son günlerde yükselirken, büyük işlemlerin hacmi ve Shibarium üzerindeki faaliyet düzeyi de artıyor.

Ancak SHIB’in 70 puana ulaşan göreceli güç endeksi, memecoin için düzeltmeye işaret ediyor.

SHIB Rallisi Devam Eder Mi?

Shiba Inu (SHIB), bu hafta en iyi performans gösteren kripto paralardan biri oldu. Fed’in faiz indirmesinin ardından yükseliş ivmesi yakalayan SHIB, son 24 saatte yüzde 3’e yakın değer kazandı. SHIB, haber yayın saati itibarıyla 0,00001444 dolardan işlem görüyor.

Belirli zincir üstü göstergeler, SHIB’in kısa vadede yükselmeye devam edeceğine işaret ediyor. IntoTheBlock verilerine göre kârda olan SHIB yatırımcılarının oranı, bir günde yüzde 1,79 arttı. Toplam oran yüzde 47’ye yükselirken, zararda olan yatırımcıların toplam oranı yüzde 51 ölçülüyor.

Değeri 100 bin dolardan fazla, büyük SHIB işlemlerinin günlük hacminde de yüzde 122 artış yaşandı. Bu türden işlemlerin 19 Eylül’deki hacmi 18 milyon doları geçiyor.

İşlem hacmindeki artış, yatırımcı duyarlılığını iyileştirerek piyasaya daha fazla katılımcı, dolayısıyla daha fazla sermaye çekebilir.

Shibarium’un yeniden canlanmasına da değinmek gerek. Layer-2 (katman 2) blockchain çözümünde gerçekleştirilen günlük işlem sayısı birkaç gündür artıyor. Günlük aktif hesap sayısı da yükseliyor.

Shibarium, Shiba Inu ekosisteminin ölçeklenebilirliğini iyileştirmek, işlem ücretlerini düşürmek ve hızını artırmak için geliştirildi. Dolayısıyla Shibarium’un büyümesi, SHIB fiyatına da olumlu etkide bulunabilir.

Son olarak borsalarda saklanan Shiba Inu miktarına göz atalım. Geçtiğimiz 30 gün boyunca borsalardan çekilen SHIB miktarı, yatırılan miktarı geride bıraktı.

Kripto yatırımcıları, özellikle büyük olanlar, merkezi borsalara genelde satış için kripto para yatırıyor. Satma niyeti taşımadıklarında ise soğuk depolamaya taşıyorlar.

Borsalardan yüklü miktarda kripto çekilmesi, bu nedenle ilgili kripto için yükseliş sinyali olarak yorumlanıyor.

Her Şey Toz Pembe Değil

Ekosistemde koşullar genel olarak olumlu olsa da bir faktör, SHIB’in yakın zamanda düzeltme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Shiba Inu’nun göreceli güç endeksi (RSI), bugün 70 puanın üzerine çıktı. 0 ile 100 puan arasında değişen RSI’ın 70’i geçmesi, ilgil varlığın fazla yükseldiğini gösteriyor ve düşüş sinyali olarak yorumlanıyor.

Tam aksine, 30 puanın altına gerileme de fazla düşüş sinyali olarak değerlendiriliyor.