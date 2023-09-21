Shiba Inu’nun katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium, işlem hacmi ve ağ büyümesi konularında rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Bu yazımızda Shibarium’un ulaştığı en son dönüm noktasına yakından bakacağız.

Shibarium’daki İşlem Sayısı Hızla Artıyor

Shibariumscan verilerine göre Shibarium ağındaki işlemlerin sayısı 3 milyonu aşarak önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Geride bıraktığımız Ağustos ayının sonlarında kullanıma sunulan Shibarium ağı, bu kilometre taşına bir aydan çok daha kısa bir sürede ulaştı.

Shibarium ağındaki günlük işlem sayısı şu anda yaklaşık 44.000 seviyesinde.

Shibarium ağındaki toplam cüzdan adresi sayısı da kısa süre önce 1,25 milyonu aştı. Dolayısıyla Shibarium ağında son dönemde etkileyici büyümeler yaşandı.

Shibarium Neyi Hedefliyor?

Katman-2 ölçeklendirme çözümleri, son dönemde kripto para piyasasındaki en popüler konulardan biri. Shiba Inu geliştiricileri tarafından SHIB ekosisteminin bir parçası olarak geliştirilen Shibarium, işlem hızını artırarak ve maliyetleri düşürerek Shiba Inu’nun ilerlemesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu sayede Shiba Inu (SHIB) meme coin’ler arasında liderliği ele geçirebilir.

Ancak Shiba Inu, Shibarium ile birlikte bir meme coin’den çok daha fazlası olmayı hedefliyor.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce Shibarium’un piyasaya sürülmesini ve özelliklerini masaya yatırdığımız özel bir video yayınladık. Videomuza göz atmak için aşağıdaki medyaya tıklayabilirsiniz.