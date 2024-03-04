Bitcoin (BTC) fiyatının 65.000 doları aşmasıyla SHIB fiyatı da son bir haftalık süreçte %172,7 oranında değer kazandı. Ancak bir kripto para şirketine göre Polkadot (DOT) 2024 yılında performansıyla SHIB’i geride bırakabilir.

Bitcoin’in son 30 günde %51,6 oranında değer kazanmasıyla Shiba Inu (SHIB), Bonk Inu (BONK) ve Pepe Coin (PEPE) gibi popüler memcoin’lere yönelik ilgide de patlama yaşandı.

Şubat Ayında SHIB %26 BTC ise %45 Değer Kazandı

Shiba Inu (SHIB) 2023 yılında katman-2 ölçeklendirme çözümünü piyasaya sürerek yalnızca memecoin olmaktan çıkıp bir web3 ekosistemine dönüştü.

Shiba Inu’nun katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium, kullanıcılarına SHIB için alım, satım, takas, getiri sağlama, borç alma, borç verme, yönetişim gibi çeşitli olanaklar sağlıyor.

Her ne kadar Shiba Inu (SHIB) fiyatı Şubat ayında %26 oranında değer kazanarak Bitcoin’in (BTC) %45’lik performansının gerisinde kalsa da ağdaki günlük aktif işlemler yükselişte. Bununla birlikte Shiba Inu ağındaki token yakma mekanizmasıyla birlikte son bir yılda dolaşımdaki arzın %41’lik önemli bir bölümü yakıldı. Shiba Inu ağında token yakma mekanizması 2023 yılının Nisan ayında başlatılmıştı.

Shiba Inu son birkaç günde kaydettiği yükselişlerle yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. Mart ayının ilk dört gününde SHIB, BTC’den daha iyi performans sergiledi.

Bununla birlikte kripto para şirketi Electric Capital, Polkadot’un kripto para birimi DOT’un önümüzdeki boğa sezonuna damga vuracağına inanıyor.

Palo Alto merkezli risk sermayesi şirketi Electric Capital, hazırladığı en son raporda Polkadot’a (DOT) önemli bir yer ayırdı.

Shiba Inu’nun geliştirici ekibi sürekli olarak çalışıyor ve son dönemde ekosistemde önemli geliştirmeler yapıldı. Ancak buna rağmen Electric Capital raporda Shiba Inu’ya yer vermedi. Electric Capital raporunda geliştirici sayısını son üç yılda neredeyse 3 kat arttıran Polkadot’a (DOT) yer verdi.

Bu anlamda Polkadot, Ethereum ve Bitcoin’den sonra en büyük geliştiriciye sahip. Ancak Polkadot’un geliştirici sayısındaki büyüme henüz DOT fiyatına yansımadı.

CoinGecko verilerine göre Polkadot (DOT) son 30 günde %46,6, son bir yıllık süreçte ise %68,7 oranında değer kazandı.