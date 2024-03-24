Bu yazımızda önde gelen analistlerin Shiba Inu’nun (SHIB) geleceğine ilişkin tahminlerine yakından bakacağız.

Özet:

Analistler, Shiba Inu’nun (SHIB) yakın zamanda yeni zirvelere yükseleceğine dair iyimserliğini koruyor.

Shiba Inu’nun token yakma programı ve Shibarium ağındaki gelişmeler, SHIB fiyatında yükselişe yol açabilecek katalizörler arasında listelenebilir.

Son birkaç haftadır fiyat düzeltmesi yapan SHIB, nihayet bu hafta yeniden yükselişe geçti. CoinGecko verilerine göre SHIB fiyatı son bir haftalık süreçte %9 oranında değer kazandı.

Önde gelen analistler ve uzmanlar, yakın gelecekte SHIB fiyatının önemli yükselişler yaşayacağını öngörüyor. SHIB KNIGHT adlı bir Twitter (X) analisti, SHIB’in haftalık grafiğini inceleyerek varlığın önemli bir direnç bölgesini desteğe çevirdiğini söyledi.

SHIB KNIGHT, şu anda yatırımcıların SHIB biriktirdiğini söylüyor ve aynı hızda biriktirmeye devam etmeleri halinde SHIB’in yeni zirvelere ulaşacağını öngörüyor.

TradingView analisti Xanrox ise SHIB’in bu yıl kesinlikle yükselişe geçeceğine inanıyor. Xanrox, Fibonacci 0,618 seviyesinin işaret ettiği 0,00002249 dolar seviyesine doğru bir düzeltmenin, dipten SHİB almak için harika bir fırsat olacağına inanıyor.

Twitter’daki diğer popüler analistler JAVON MARKS ve Ali de SHIB hakkındaki görüşlerini paylaştı. JAVON MARKS, SHIB’in bu yılın başlarında kaydettiği performanstan yola çıkarak varlığın üç haneli bir yükseliş yaşayacağına inanıyor. Analist Ali ise SHIB’de %40’lık bir yükseliş beklediğini belirtti.

Şu anda popüler memecoin SHIB fiyatında yükselişe yol açabilecek faktörler arasında ağın token yakma programı ve ağın katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’daki gelişmeler örnek gösterilebilir.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Shiba Inu ağındaki token yakma oranı 21 Mart’ta %500 oranında artış yaşadı. Shibarium ağındaki toplam işlemlerin sayısı da 400 milyonu aştı.

Shiba Inu’nun katman-2 ölçeklendirme çözümü hakkında daha fazlasını öğrenmek için “Shibarium Nedir?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.