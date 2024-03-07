X kullanıcıları gelişmenin Shibarium veya Shiba Inu’nun yakma mekanizmasıyla ilgili olabileceğini düşünüyor.

Özet:

Shiba Inu ekibi, memecoin ile ilgili yeni gelişmeler yaşanacağının ipuçlarını vererek toplulukta spekülasyonun fitilini ateşledi.

Yüksek dalgalanma gösteren SHIB, geçtiğimiz ay yüzde 300 değer kazandı.

SHIB İçin Sırada Ne Var?

Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, memecoin ekibinin son zamanlarda SHIB ürün ve hizmetleri sunmak için toplantılar ve “dünyanın öbür tarafıyla görüşmeler” ile meşgul olduğunu açıkladı.

While they sleep… we're up, in meetings, talking to the other side of the world for the upcoming announcement and release of an important #Shib themed service/product. Crypto doesn't, sleep we just FG! pic.twitter.com/Z3lxTg4Wkc — Shytoshi Kusama™ (@ShytoshiKusama) March 6, 2024

Açıklamayı neşeyle karşılayan X kullanıcı, ufukta neyin gözüktüğünü tartışmaya başladı. Kimileri açıklamanın Shiba Inu’nun yakma mekanizmasının güncellenmesiyle ilgili olabileceğini düşünüyor.

Bir miktar karmaşık olan mevcut süreç, hem manuel hem de otomatik yakımlar ile yürütülüyor. Shiba Inu ve Shibarium ekibi, süreci tüm sistemi otomatik hale getirecek “dönüştürücü token mekanizması” ile basitleştirmeyi hedefliyor.

Duyurunun Shibarium ile ilgili olduğunun düşünenler de var. Shibarium, Shiba Inu ekosisteminin gelişimini desteklemek için geliştirilmiş bir layer-2 (katman 2) blockchain çözümüdür. İşlem ücretlerini azaltırken, onaylanma hızını artırır. Shibarium’da oluşturulan toplam blok sayısı, hafta başında 3,5 milyonu geçti. Toplam işlem sayısı ise çok yakında 400 milyona ulaşacak.

SHIB’in Etkileyici Rallisi

Shiba Inu’dan fiyat performansını hariç tutarak bahsetmek mümkün değil. Bir ayda yüzde 300 değer kazanan memecoin’in piyasa değeri de kısa bir süreliğine 25 milyar doları aştı.

Kripto piyasasında Bitcoin’in liderlik ettiği genel bir boğa coşkusu yaşanıyor. BTC dün 69 bin doları geçerek rekor kırdı. SHIB haricinde dogwifhat (WIF), Bonk Inu (BONK), Pepe Coin (PEPE) ve Floki Inu (FLOKI) gibi diğer memecoin’ler de astronomik değer artışları kaydediyor.