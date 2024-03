X kullanıcıları gelişmenin Shibarium veya Shiba Inu’nun yakma mekanizmasıyla ilgili olabileceğini düşünüyor.

Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, memecoin ekibinin son zamanlarda SHIB ürün ve hizmetleri sunmak için toplantılar ve “dünyanın öbür tarafıyla görüşmeler” ile meşgul olduğunu açıkladı.

While they sleep… we're up, in meetings, talking to the other side of the world for the upcoming announcement and release of an important #Shib themed service/product.

Crypto doesn't, sleep we just FG! pic.twitter.com/Z3lxTg4Wkc

— Shytoshi Kusama™ (@ShytoshiKusama) March 6, 2024