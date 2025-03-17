Shiba Inu (SHIB)’in takma adlı eski baş geliştiricisi ve stratejisti Shytoshi Kusama, son yıllarda X platformunda oldukça aktif olmasına rağmen bir süredir dikkat çeken bir sessizliğe büründü.

Son olarak 7 Mart’ta Astra Nova’nın yapay zeka destekli eğlence dünyasına dair paylaşımını yeniden yayınlayan Kusama, o tarihten bu yana sosyal medyada herhangi bir etkileşimde bulunmadı.

Topluluk içinde bazı kişiler bu sessizliği endişeyle karşılarken, Shibarium’un pazarlama stratejisti LUCIE, durumun düşündükleri gibi olmadığını belirtti. LUCIE’ye göre, Kusama projenin elçisi rolünü üstlendi ve “Daha önce söylediği gibi, şu an tam olarak bunu yapıyor.”

LUCIE, “Sosyal medyaya döndüğünde anlatacağı çok şey olacağına eminim.” diyerek takipçileri sakin olmaya davet etti. Paylaşıma gelen yorumlar ise genel olarak olumluydu. Birçok kullanıcı, Kusama’nın sessizliğini bozmasıyla Shiba Inu için büyük ortaklıkların duyurulabileceğini düşündüğünü belirtti.

Yeni Bir Rol: Aynı Maske, Farklı Görev

Öte yandan Kusama, ocak ayının sonunda baş geliştiricilikten elçiliğe geçiş yaptığını duyurmuştu. O dönemde bu değişimin sebebini şu sözlerle açıklamıştı:

“Artık vizyona ihtiyaç yok, sadece uygulama ve iletişim kaldı. Yeni bir rol: Aynı maske, farklı görev. Eğer sakıncası yoksa, artık Shiba Inu’nun baş elçisi olarak görev yapacağım. Bundan sonra işim, 36 Chambers of Tech’i (artık 36’dan fazla olduğu için ShibOS olarak yeniden markalandı) kullanarak projeleri yönlendirmek ve küresel çözümleri teknolojilerimizle her seviyede uygulamalarına yardımcı olmak olacak.”

Bu açıklamanın ardından Shiba Inu’nun fiyatında çift haneli bir düşüş yaşandı. Değer, hızla toparlanmadan önce 0.000176 dolara kadar geriledi.

Ancak bu toparlanma kısa sürdü ve SHIB’in düşüş trendi devam etti. Mevcut durumda SHIB, 0.00001316 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve bu rakam, Kusama’nın ocak ayındaki açıklaması sırasında kaydedilen değere kıyasla yüzde 25’lik bir düşüşe denk geliyor.