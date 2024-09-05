SHIB’in neden ralliye hazırlandığını öğrenin.

Özet:

Shiba Inu (SHIB) iyileşme belirtileri gösteriyor. Yakma oranı artarken, Shibarium’daki işlem sayısı da yükseliyor.

Ancak gerileyen ağ büyümesi ve kârda olan yatırımcı sayısının düşmesi gibi faktörler, yükseliş ivmesini sınırlayabilir.

SHIB Rallisi İhtimali

Popüler memecoin Shiba Inu, sönük bir performans ile geçirdiği son yedi günde yüzde 5 civarı değer kaybetti. Geçtiğimiz 24 saatte yüzde 1,9 yükselen SHIB, haber yayın saati itibarıyla 0,00001333 dolardan işlem görüyor.

SHIB fiyatı ile birlikte belirli göstergeler de yükselişe geçti. Örneğin Shiba Inu yakma oranı, son 24 saatte yüzde 35 fırladı ve bu süreçte neredeyse 3 milyon token dolaşımdan kalıcı olarak kaldırıldı.

Yok edilen token’ların dolar değeri düşük olsa da sürekli yakma işlemi, memecoin fiyatını olumlu etkileyebilir. Yakma programının amacı, epey bol olan dolaşımdaki arzı azaltarak, kalan kripto paraların değerini artırmak.

Layer 2 (katman 2) blockchain çözümü Shibarium da olumlu sinyaller veriyor. Verilere göre protokolde gerçekleştirilen günlük işlem sayısı, 4 Eylül’de yüzde 60 artarak 5.600’e ulaştı.

Shibarium; işlem ücretlerini düşürerek, hızı artırarak ve ölçeklenebilirliği iyileştirerek Shiba Inu ekosisteminin gelişimini desteklemek üzere tasarlandı. Protokol ilk yılında 400 milyonun üzerinde işleme aracı oldu.

IntoTheBlock, bir başka yükseliş sinyaline dikkat çekti. Konsantrasyon adlı bu gösterge, büyük yatırımcıların yaptığı birikim ve satışlar arasındaki farkı ölçüyor. Gösterge mevcut durumda yüzde 0,03 yükseldi.

Düşüş Senaryosu

SHIB’in yakın gelecekte düşeceğine işaret eden göstergeler de bulunuyor. Bunlardan biri net ağ büyümesi. Bu gösterge, blockchain ağının gerçek büyüme ivmesini yansıtıyor. Yüzde 0,2 düşen gösterge, mevcut durumda negatif bölgede seyrediyor.

Kârda olan yatırımcı sayısı ise tehlike sinyali veren bir diğer gösterge. SHIB yatırımcılarından kârda olanların oranı dün yüzde 0,42 düştü. Yatırımcıların şu anda yüzde 52’si zarar etmiş durumda.