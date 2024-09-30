SHIB, piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto para arasında günün en kötü performansını gösterdi. Memecoin, son 24 saatte yüzde 6,8 değer kaybetti.

Özet:

SHIB fiyatı düşerken, Shibarium ağındaki faaliyet düzeyi ve büyük ölçekli işlemlerin hacmi de geriledi.

Diğer yandan, yüzde 3.600 artan token yakma oranı, kripto parayı olumlu etkileyebilir.

SHIB Bir Adım Geriledi

Popüler memecoin Shiba Inu, son dönemde aslında epey iyi bir performans gösterdi. SHIB, iki haftalık süreçte yaklaşık yüzde 40 değer kazandı. Günlük bazda ise değer kaybeden SHIB, haber yayın saati itibarıyla 0,00001861dolardan işlem görüyor.

Kripto para düzeltme geçirirken, layer-2 (katman 2) ölçeklenme çözümü Shibarium da durgunlaştı. Protokolde gerçekleştirilen günlük işlem sayısı, yeni hesap sayısı ve yeni sözleşme miktarı, 27 Eylül’den beri düşüyor.

Büyük ölçekli işlemlerin hacmindeki düşüş de olumsuz bir faktör olarak öne çıkıyor. IntoTheBlock’a göre, 100 bin dolardan fazla değerdeki işlemlerin hacmi, son 24 saatte yüzde 50’den fazla düşerek 40 milyon dolara geriledi.

Son olarak net ağ büyümesi göstergesine göz atalım. Shiba Inu ağının gerçek büyüme düzeyini yansıtan gösterge, yüzde 0,26 düşerek negatif bölgeye geriledi.

Bir Faktör Yükselişi Destekliyor

Düzeltmeye işaret eden tüm bu faktörlerin aksine, SHIB yakma oranı, kripto paranın yakında yükselebileceğini gösteriyor.

SHIB yakma oranı, geçtiğimiz hafta boyunca yaklaşık yüzde 3.600 arttı. Bu süreçte 2 milyar token, kullanılmayan bir adrese gönderildi.

Yakma programının amacı, dolaşımda olan kripto para sayısını azaltarak, kalan kripto paraları daha değerli kılmak. Program başlatıldığından beri 410 trilyondan fazla SHIB yakıldı. Dolaşımda kalan SHIB sayısı ise 583,5 trilyon ölçülüyor.