Shiba Inu erteleme nedeniyle katılımcılara geri ödeme yapma ve VIP bilet hediye etme sözü verdi.

Özet:

Shiba Inu’nun 9 Kasım’da yapılması planlanan ShibaCon etkinliği ertelendi. Bilet sahiplerine geri ödeme yapılacak ve yeniden planlanan etkinlik için ücretsiz VIP bilet verilecek.

Bununla birlikte SHIB fiyatı son günlerde önemli bir artış kaydetti ve varlığın piyasa değeri 11 milyar dolara kadar yükseldi. Veriler Shiba Inu (SHIB) yatırımcılarının %53’ünün şu anda kârda olduğunu gösteriyor.

Shiba Inu (SHIB) ekibi 9 Kasım’da Tayland’ın başkenti Bangkok’ta küresel bir konferans düzenlemeyi planlıyordu. ShibaCon olarak adlandırılan bu etkinlikte, projenin geliştiricileri, destekçileri ve yatırımcıları bir araya gelerek teknolojik ilerlemeler ve potansiyel ekosistem geliştirmeleri hakkında tartışmalar gerçekleştirecekti.

Ancak kısa bir süre önce yapılan açıklamada ShibaCon etkinliğinin kullanıcılara daha heyecan verici bir deneyim sunabilmek amacıyla ertelendiği bildirildi. Shiba Inu cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Web3 öncülerini, geliştiricileri ve ShibArmy’yi yeniden organize edeceğimi ShibaCon’da ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.

Shiba Inu ekibi bilet sahiplerine geri ödeme yapılacağını ve yeni tarih ve yer açıklandığında bu katılımcılara ücretsiz VIP bilet sağlanacağını taahhüt etti. Elbette bu erteleme, Shiba Inu topluluğunda çeşitli tepkilere neden oldu.

Erteleme Kararı SHIB Fiyatını Olumsuz Etkilemedi

CoinGecko verilerine göre Shiba Inu (SHIB) son 24 saatte %0,6, son bir haftada %6,4 ve son bir ayda %40’ın üzerinde değer kazandı. 17 Ekim Perşembe günü itibariyle 0,00001822 dolar seviyesinde işlem gören SHIB’in piyasa değeri ise 10,7 milyar dolar seviyesinde.

IntoTheBlock verileri, Shiba Inu (SHIB) yatırımcılarının %53’ünün kârda olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların %3’ü ise başbaşa noktasında yani ne kârda ne zararda. Karşılaştırmak gerekirse Shiba Inu yatırımcılarının %90’ı geride bıraktığımız Eylül ayında zarardaydı.

Shiba Inu (SHIB) yatırımcılarının %80’lik önemli bir bölümü bir yıldan uzun süredir ekosistemde yer alıyor. SHIB yatırımcılarının %19’u son 12 ayda ve %2’si ise son 30 günde ekosisteme katıldı.