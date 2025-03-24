625 milyon dolarlık Shiba Inu (SHIB) cüzdanından gizemli transferler gerçekleştirildi.

Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası olan Upbit, dikkat çekici Shiba Inu (SHIB) işlemleri gerçekleştirdi. Kripto para analitik platformu Arkham Inteligence verilerine göre borsanın mevduat hesaplarından sıcak cüzdanına orta ölçekli SHIB transferleri yapıldı.

Bu transferler, borsanın iç operasyonlarının bir parçası olabilir. Ancak Shiba Inu, son 24 saat içinde Upbit platformunda en çok işlem gören 20 kripto para birimi arasına girmeyi başardı.

Upbit, En Büyük Shiba Inu Sahiplerinden Biri

Upbit’in cüzdanlarından biri olan ve “0x02E” olarak bilinen cüzdan, 47 trilyon 110 milyar SHIB tutuyor. Bu miktar, toplam Shiba Inu arzının yüzde 4,71’ine denk geliyor ve yaklaşık 625 milyon 700 bin dolar değerinde bulunuyor.

Bu durum, Shiba Inu’nun fiyat hareketleri ve büyük yatırımcı stratejileri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Güney Kore’nin en büyük borsalarından birinin Shiba Inu üzerinde bu kadar büyük bir etkiye sahip olması, yatırımcılar açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir durum olabilir.

Güney Kore’de Kripto Para Düzenlemeleri Sertleşiyor

Güney Kore’de kripto para piyasasına yönelik düzenleyici baskılar artmaya devam ediyor. Son olarak, Upbit ve Bithumb’ın kripto para birimlerini listelemek için ücret aldığına dair iddialar gündeme geldi. Upbit ise bu suçlamaları kesin bir dille reddederek iddiaları ortaya atanlardan kanıt talep etti.

Bununla birlikte, Güney Kore’deki finansal düzenleyiciler, ülkede sanal varlık hizmet sağlayıcı lisansı olmadan faaliyet gösteren KuCoin, BitMEX, CoinW, Bitunix ve KCEX gibi büyük kripto para borsalarının internet sitelerini yasaklamayı planlıyor.

Bu gelişmeler, Shiba Inu’nun Güney Kore merkezli kripto para ticareti üzerindeki baskının artabileceğine işaret ediyor. Eğer yeni düzenlemeler yürürlüğe girerse ve borsalara yönelik suçlamalar kanıtlanırsa, Shiba Inu’nun Upbit borsasındaki işlem hacmi ve fiyat hareketleri doğrudan etkilenebilir.