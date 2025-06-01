Kripto piyasalarında yaşanan genel satış dalgası, Shiba Inu’yu da sert şekilde etkiledi. Balina yatırımcıların elindekileri azaltması ve yakım hızının düşmesi, fiyattaki gerilemeyi hızlandırdı.

Ethereum ağındaki en büyük meme coin olan Shiba Inu (SHIB), son dört günde aralıksız düşerek 0,00001238 dolara kadar geriledi. Bu seviye, 22 Nisan’dan bu yana görülen en düşük fiyat olarak kaydedildi. SHIB, Mayıs ayında ulaştığı zirveden yaklaşık yüzde 30 oranında gerileyerek teknik anlamda ayı piyasasına girmiş oldu.

Esasen gerilemenin en büyük nedenlerinden biri, kripto genelinde görülen satış baskısı. Örneğin, Bitcoin geçen hafta ulaştığı 111 bin 900 dolarlık rekor seviyeden 103 bin dolara çekildi. SHIB tarafında ise balina hareketleri dikkat çekici. Yılın başında 743 trilyon olan balina cüzdanlarındaki SHIB miktarı, şu anda 723 trilyona düştü. Bu büyük satışlar ise yatırımcıların fiyatın daha da düşeceğine dair beklentilerini yansıtıyor.

İlgili: Shiba Inu (SHIB) Yılın En Tehlikeli Çeyreğine Giriyor

Shiba Inu’nun katman-2 ağı olan Shibarium da zayıf bir performans sergiliyor. Platformda kilitli toplam değer yalnızca 2,92 milyon dolara ulaşabildi. Karşılaştırmak gerekirse, Uniswap tarafından geliştirilen Unichain’in TVL değeri 600 milyon doları aşmış durumda.

Yakım mekanizmasındaki yavaşlama da olumsuz bir sinyal veriyor. SHIB için geçtiğimiz aylarda milyarlık token yakımları görülürken, bu hafta gerçekleşen en büyük işlem yalnızca 18 milyon tokenlik bir yakımla sınırlı kaldı.

Düşüş Devam Edebilir

SHIB teknik analiz tarafında, 12 Mayıs’ta 0,00001755 dolara ulaşarak zirve görmüştü. Ardından başlayan düşüşle fiyat, hem 50 günlük hareketli ortalamanın hem de yükselen takoz formasyonunun altına indi. Bu formasyon, çoğu zaman düşüşün habercisi olarak yorumlanıyor.

Şu anki teknik görünüm, fiyatın 2024 yılı başından bu yana görülen en düşük seviye olan 0,00001033 dolara doğru gerileyebileceğine işaret ediyor. Bu da mevcut seviyeye kıyasla yaklaşık yüzde 16’lık ek bir düşüş anlamına geliyor.