Shibarium’daki toplam işlem sayısı 80 milyonun üzerine yükseldi.

Özet:

Shiba Inu’nun katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’da günlük işlem sayısı 5 ile 7,9 milyon arasına yükseldi. Ağdaki toplam işlem sayısı da 80 milyonu aştı.

SHIB neden düşüyor? Zincir üstü metriklerdeki pozitif gelişmelere rağmen SHIB fiyatı son 24 saatlik zaman diliminde %0,9 oranında değer kaybetti.

Shiba Inu (SHIB) fiyat tahminleri: Popüler memecoin SHIB son 24 saatlik zaman diliminde %15’lik kayda değer bir artış yaşadı. Ali Martinez gibi önde gelen analistler, SHIB’in gelecekte yükseliş trendini sürdürme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

Popüler memecoin projesi Shiba Inu (SHIB) tarafından piyasaya sürülen katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium büyümesini sürdürüyor. Ağdaki günlük işlem sayısı Aralık ayıyla birlikte yükselişe geçti. Son 10 günlük zaman diliminde Shibarium’daki günlük işlem sayısı 5 ile 7,9 milyon arasında değişti. Yaşanan son yükselişlerle birlikte Shibarium ağındaki toplam işlem sayısı 80 milyona ulaştı.

Ancak Shibarium’un yakın vadede ulaştığı tek dönüm noktası bu değil. Shibariumscan verilerine göre kısa bir süre önce Shibarum’daki toplam işlem sayısı 2 milyonu aştı.

Shibarium’un her geçen gün yeni bir dönüm noktasına ulaşmasının Shiba Inu (SHIB) fiyatında yeni yükselişleri tetikleyebileceği tahmin ediliyor. Ancak buna rağmen Shiba Inu (SHIB) fiyatı son 24 saatlik zaman diliminde %1,1 oranında değer kaybı yaşadı.

IntoTheBlock verileri şu anda SHIB yatırımcılarının %23’ünün kârda, %62’lik önemli bir bölümünün ise zararda olduğunu gösteriyor.

Shibarium hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Shibarium Nedir?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Shiba Inu (SHIB) Fiyat Tahminleri

Ünlü kripto para analisti Ali Martinez son 24 saatte SHIB’de yaşanan değer kayıplarına rağmen varlığın son iki haftada %15 oranında değer kazandığına dikkat çekti. Ali Martinez, SHIB’in son 4 ayda kaydettiği etkileyici performansa atıfta bulunarak varlığın piyasadaki yükseliş trendine rağmen sessiz kaldığını ifade etti. Ali Martinez ayrıca SHIB’in gelecekte yükseliş trendini sürdürme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.