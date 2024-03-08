Yatırımcı ancak satış yapması halinde kârını gerçekleştirebilecek.

Özet:

Bir Shiba Inu yatırımcısı, 2.500 dolar yatırımını 1,58 milyon dolara dönüştürdü.

Bir başka yatırımcının dogwifhat’e (WIF) yaptığı az miktarda yatırım da 5,3 milyon dolara yükseldi.

Sabreden Kazanır

En büyük ikinci memecoin Shiba Inu (SHIB), geçtiğimiz ay yüzde 300 değer kazandı. Memecoin, en trend kripto paralar arasında. SHIB’in etkileyici performansı, özellikle ekosisteme erken dönemde dahil olan yatırımcılarına kazandırdı.

Lookonchain verilerine göre bir yatırımcı, 2021 yılında 2.500 dolar ödeyerek 50 milyar kadar SHIB satın aldı. Aldığı coin’leri 30 ay boyunca stake eden yatırımcı, daha sonra 40,5 milyar SHIB çekerek Coinbase’e yatırdı.

Yatırımcı çektiği varlıkları satmak isterse, yaklaşık 1,58 milyon dolar kâr edecek. Yani ilk yatırımı 628’e katlanmış olacak.

WIF Yatırımcılarını Milyoner Etti

Shiba Inu, son haftalarda değerini katlayan tek memecoin değil.

Geçtiğimiz yıl 2,5 milyondan fazla dogwifhat (WIF) satın alan bir yatırımcı, yalnızca 310 dolar ödedi. Aynı yatırımcı, memecoin’in astronomik yükselişi sayesinde şu anda 5,3 milyon dolar kâr etmiş durumda.

WIF, son birkaç gün boyunca kriptonun yıldızı oldu. Yalnızca iki haftada yüzde 500 değer kazanan WIF, 2 doları geçti. Memecoin’in piyasa değeri de 2 milyar doları aştı. WIF, böylece piyasa değeri bakımından en büyük 54’üncü kripto para konumuna yükseldi.

Memecoin yatırımları boğa piyasası sırasında epey cazip gelebilir, ancak yüksek dalgalanmaları nedeniyle ciddi kayıplara da yol açabilecekleri unutulmamalı. Memecoin’lere yatırım yaparken en sık yapılan hatalar hakkında bilgi almak isteyenler, aşağıdaki videomuza göz atabilirler: