Shiba Inu (SHIB) piyasasına mevcut durumda tam anlamıyla karmaşa hakim. Kimi göstergeler memecoin için ralliye işaret ederken, kimi göstergeler ise tehlike sinyali veriyor.

SHIB Yakma Oranı Katlanıyor

Shiba Inu ekosisteminde kripto paralar belirli bir oran ile düzenli olarak yakılıyor. Oran piyasa koşullarına göre gerçek zamanlı değişiklik gösteriyor.

SHIB yakma oranı, 3 Temmuz’da yüzde 8.500 artış gösterdi. Bir günde toplam 17,71 milyon SHIB yakıldı.

Yakma işlemi kripto paraların kullanılmayan ve erişilemez bir adrese gönderilerek dolaşımdan kaldırılmasını ifade ediyor. Bu işlem dolaşımdaki kripto sayısını azaltacağından dolayı, kalan varlıkların değerini artırıyor.

Dolayısıyla Shiba Inu’nun yakma oranındaki artış, SHIB fiyatında ralli başlatabilir.

Uzmanlar yakma oranındaki artışa işlem sayısındaki artışın yol açmış olabileceğini düşünüyor. Shiba Inu ekosisteminde alınan işlem ücretlerinin bir kısmı mutlaka yakılıyor.

Shibarium’da Faaliyet Azaldı

Shiba Inu ekosisteminin durumunun önemli göstergelerinden biri de layer 2 (katman 2) çözümü Shibarium.

Shibarium’da gerçekleştirilen işlem sayısı ve üretilen blok miktarı, geçtiğimiz birkaç günde keskin bir düşüş gösterdi.

Hafta başında bir günde 17 binin üzerinde blok üretilirken, günlük blok sayısı 2 Temmuz’da 5.740’a geriledi. Haziran sonunda 14 binin üzerinde ölçülen günlük işlem sayısı da 6 bin civarına düştü. İşlem hacmindeki düşüş, fiyat trendlerinin güçsüzleşmesi ve yükseliş denemelerinin başarısız olmasıyla sonuçlanabilir.

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Shiba Inu son 24 saatte yüzde 3,2 düşüş gösterdi. Memecoin, haber yayın saati itibarıyla 0,000016 dolardan işlem görüyor.