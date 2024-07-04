Bugün (4 Temmuz) hangi memecoin’lerin kırmızıya boyandığına göz atın.

Özet:

Kripto para sektörü 4 Temmuz’da ciddi bir düzeltme yaşıyor. Memecoin’lerin piyasa değeri, yüzde 10 düşüş ile 46,4 milyar dolara geriledi. Shiba Inu (SHIB) bir günde yüzde 6, bir haftada ise yüzde 8 değer kaybetti.

Kamala Horris (KAMA) gibi siyasetçilere atıfta bulunan az sayıda coin ise yükselişte.

Memecoin’ler Kırmızıya Boyandı

Kripto para piyasası bugün Bitcoin’in liderlik ettiği yeni bir düzeltme yaşıyor. BTC 57 bin dolar bandına gerilerken, ETH de 3.100 dolara yaklaştı.

Memecoin sektöründe düzeltme çok daha derin. Toplam piyasa değeri yüzde 10 düşerek 46,4 milyar dolara geriledi. En büyük ikinci memecoin Shiba Inu, son 24 saatte yüzde 6, haftalık çerçevede ise yüzde 8 düştü.

SHIB’in günlük işlem hacmi de 300 milyon doların altına geriledi. Kıyaslamak gerekirse, Dogecoin’in (DOGE) aynı dönemdeki işlem hacmi 850 milyon dolar, Pepe’in (PEPE) hacmi ise neredeyse 900 milyon dolar ölçüldü.

Diğer memecoin’lere bakacak olursak, son 24 saatte WIF yüzde 10, FLOKI yüzde 11, MEW yüzde 13, POPCAT yüzde 17 düştü.

ABD başkanlık seçimlerine dahil olan figürler ile ilişkili memecoin’ler ise yükselişte. Örneğin mevcut başkan yardımcısı Kamala Harris’e atıf yapan Kamala Horris (KAMA), bir günde yüzde 30, iki haftada ise yüzde 1.000 fırladı.

SHIB Yakında Yükselebilir Mi?

Son dönemde gösterdiği zayıf performansa rağmen, SHIB’in yakında ralliye başlayabileceğini gösteren birçok faktör bulunuyor. Örneğin göreceli güç endeksi (RSI), birkaç aydır düşük seyrediyor.

RSI’ın 70 puanın üzerine çıkması düzeltme riskini artırıyor. SHIB RSI, en son mayıs sonunda bu puanı geçmişti. Şimdi ise fazla düşüş sınırı olan 30 puan civarında seyrediyor.

Borsalardan geçtiğimiz hafta çekilen SHIB miktarı da yatırılan miktarı geride bıraktı. Borsalardan coin çıkması, ilgili kripto para için yükseliş sinyali olarak yorumlanıyor.