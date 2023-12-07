Shibarium’da toplam işlem sayısı 50 milyonu aştı ve önemli bir kilometre taşı daha geride bırakıldı.

Özet:

Shiba Inu (SHIB) fiyatı kripto para piyasasındaki yükseliş trendinin de etkisiyle son 7 günlük zaman diliminde %20 oranında değer kazandı.

Shiba Inu’nun (SHIB) katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium da bu süreçte işlem hızını arttırıp ve işlem ücretlerini azaltarak performansını iyileştirmeye devam ediyor. Sonuç olarak Shibarium’daki işlem sayısı kısa bir süre önce 50 milyonu aştı.

Teknik göstergeler, zincir üstü ölçümler ve Shiba Inu ağındaki token yakma mekanizması, SHIB fiyatının yükseliş potansiyelini arttırıyor.

Shibarium Yeni Bir Kilometre Taşına Ulaştı

Popüler memecoin Shiba Inu (SHIB) son dönemde en iyi performans gösteren kripto paralardan bir tanesi. CoinGecko verilerine göre Shiba Inu (SHIB) son bir haftalık zaman diliminde %20 oranında değer kazandı. Bu yükselişin katalizörleri arasında birçok farklı faktör yer alıyor olabilir.

Bu faktörlerden biri de kripto para piyasasındaki yükseliş trendi olabilir. Kısa bir süre önce Bitcoin 44 bin doların üzerine yükselerek son 19 ayın zirvesine ulaştı. Bu süreçte Ether (ETH) de 2.300 doların üzerine kadar yükseldi.

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SHIB’deki yükselişin bir diğer nedeni de, Shiba Inu’nun katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’daki gelişmeler olabilir. 2023 yılının Ağustos ayında piyasaya sürülen Shibarium aradan geçen birkaç ayda çok önemli dönüm noktalarına ulaştı. Shibarium ağındaki toplam işlem sayısı kısa bir süre önce 50 milyonu aştı. Shibarium bu dönüm noktasına ağdaki işlem sayısının art arda 6 gün boyunca 1 milyonun üzerine yükselmesinin ardından ulaştı.

Shibarium işlem hızlarını arttırarak ve işlem ücretlerini düşürerek Shiba Inu’yu yalnızca bir memecoin olmaktan çıkarıp bir ekosisteme dönüştürmeyi hedefliyor. Shibarium hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Shibarium nedir?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Shiba Inu (SHIB) Yeni Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Shiba Inu (SHIB) fiyatı son 6 ayda yaklaşık %50 oranında artış yaşadı. Zincir üstü ölçümler ise SHIB’deki yükselişin devam edeceğini gösteriyor. CryptoQuant’ın verilerine göre geride bıraktığımız haftanın büyük bir kısmında borsalara gönderilen SHIB sayısı, borsalardan çekilen SHIB sayısından çok daha düşüktü. Dolayısıyla bu gelişme de, ani satış baskısı riskini ortadan kaldırarak SHIB’deki yükseliş beklentilerini güçlendirdi.

Bununla birlikte Shiba Inu’daki (SHIB) token yakım mekanizmasının başarılı bir şekilde çalışması da SHIB fiyatında yeni yükselişleri tetikleyebilir. SHIB ağındaki yakım oranı son 24 saatlik süreçte %800’ün üzerinde artış yaşadı. Yakım oranı 5 Aralık’ta %1.500.000 gibi astronomik bir seviyeye yükseldi.

Shiba Inu’nun token yakma programı, SHIB’in dolaşımdaki arzını azaltarak varlığı zaman içerisinde daha kıt ve değerli hale getirmeyi hedefliyor. Bununla birlikte SHIB’in arzının %41’lik önemli bir bölümü dolaşımdan çıkartılmış durumda.