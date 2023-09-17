Bu yazımızda 2023 yılının 3. çeyreğinin sonuna yaklaşırken 4. çeyrekte Shiba Inu (SHIB) fiyatını nelerin beklediğine yakından bakacağız.

Hiç kuşkusuz Shiba Inu (SHIB) patlama eşiği en yüksek kripto paralardan bir tanesi. Ancak ani ve beklenmedik yükseliş trendleriyle yatırımcılarını heyecanlandıran SHIB’de bir süredir bu tarz bir yükselişe şahit olmadık.

3. çeyrek sona ererken Shiba Inu’nun (SHIB) yılın dördüncü ve son çeyreğinde nasıl bir performans sergileyeceğini görmek ilginç olacak. Bu konudaki görüşlerini almak üzere popüler yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT’ye başvurduk.

Shiba Inu (SHIB) Dördüncü Çeyrekte Yükselecek mi?

ChatGPT’ye göre popüler meme coin Shiba Inu’nun (SHIB) yılın son çeyreğindeki performansı birçok faktöre göre şekillenecek. ChatGPT, kripto para piyasasındaki yatırımcı duyarlılığının SHIB fiyatı üzerinde etkili olacağını ifade etti:

Yatırımcıların piyasa hissiyatı, kripto para piyasasındaki fiyat hareketlerinde önemli bir rol oynuyor. Olumlu haberler, ünlü isimlerin yorumları, topluluğun beklentileri gibi gelişmeler, kripto para piyassında talebin artmasına ve fiyatın değer kazanmasına yol açabilir.

Öte yandan ChatGPT, kripto paraların gerçek hayatta benimsenmesinin ve çeşitli şirketlerle kurulan ortaklıkların kripto paralara yönelik talebi ve dolayısıyla kripto para fiyatlarını arttırabileceğine inanıyor. Aynı zamanda anonim Twitter fenomeni Shib Informer da bu şekilde düşünüyor. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere ağdaki işlem ücretlerinin düşük tutulması insanların finansal açıdan zor durumda kalmadan ağı kullanmalarına katkıda bulunabilir.

ChatGPT ayrıca kripto para sektöründeki teknolojik gelişmelerin de SHIB fiyatı üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Shiba Inu ekibi kısa bir süre önce katman-2 ağı Shibarium’u piyasaya sürdü. Shibarum hakkında bilmeniz gereken tüm detaylara aşağıdaki videomuz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Piyasanın ve Teknolojinin Dışındaki Faktörler

ChatGPT, piyasa duyarlılığı ve teknolojik gelişmeler gibi faktörlerin ötesinde SHIB’in token ekonomisininin de fiyat üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğuna inanıyor.

Shiba Inu’nun (SHIB) arz ve talep dinamikleri oldukça önemli. Token yakımları ve stake mekanizmaları gibi projenin token ekonomisindeki değişiklikler SHIB fiyatını etkileyebilir. Zira token yakımı arzı azaltarak token’leri daha nadir hale getirdiğinden SHIB fiyatında olumlu bir etki yarabilir.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce Shiba Inu’nun (SHIB) token yakım mekanizması hakkında kapsamlı bir rehber hazırladık. Buradaki bağlantıya tıklayarak göz atabilirsiniz.

Ancak her ne olursa olsun, SHIB’nin gelecekteki fiyatını kesin bir şekilde öngörmek imkansız. Çünkü göz önünde bulundurulması gereken birçok gelişme var. Ancak bu gelişmelerin SHIB fiyatı üzerinde nasıl bir etki yaratacağı konusu belirsizliğini koruyor.