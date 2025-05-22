Shiba Inu (SHIB), geçmişte her yaz kayıpla sonuçlanan bir döneme daha giriyor.

Yaz Ayları SHIB için Riskli Geçiyor

Shiba Inu, yaz aylarına girerken yatırımcı güveni açısından zayıf bir tablo çiziyor. SHIB’in geçmiş yıllardaki performansına bakıldığında, Haziran-Ağustos döneminin kripto para için en zayıf aylar olduğu dikkat çekiyor.

CryptoRank verilerine göre:

Haziran ortalama getiri: -%15,1, medyan getiri: -%11,8

Temmuz ortalama getiri: -%2,7, medyan: %2,1

Ağustos ortalama getiri: -%1,3, medyan: -%1,0

Ara sıra görülen yaz ortası sıçramalar olsa da, genel görünüm aşağı yönlü kalıyor.

2025 Performansı Ne Diyor?

SHIB, 2025 yılının ilk çeyreğini -%41,4 zararla kapattı. SHIB, Nisan ayında %6,92 ve Mayıs ayında %15,8’lik yükseliş yaşadı. Ancak buna rağmen SHIB’de toparlanma sinyalleri yetersiz.

SHIB şu anda 0,00001536 dolar seviyesinde işlem görüyor. SHIB’de destek seviyesi 0,00001698 dolar ve destek bölgesi 0,00001107 dolar seviyesinde.

Tarihsel Veriler Yaz İçin Ne Diyor?

SHIB’de genel olarak Mayıs ayları en güçlü aylar olarak ön plana çıkıyor. SHIB Mayıs aylarında ortalama %65,4’lük yükseliş kaydediyor. Ancak Haziran itibarıyla bu ivme sıklıkla zayıflıyor. SHIB’in 2023 ve 2024 yıllarındaki ikinci çeyrek getirileri sırasıyla -%30,2 ve -%44,3 oldu.

Örneğin 2024 yılının Mart ayında %145,2’lik ralli bile yaz ortasında geri verildi. Yeni bir ivme yaratan gelişme olmazsa, tarihsel veriler SHIB’in önümüzdeki yaz aylarında düşüş eğiliminde olabileceğine işaret ediyor. Yatırımcıların bu dönemde temkinli olması ve geçmiş fiyat hareketlerini göz önünde bulundurması öneriliyor.