Shiba Inu (SHIB) yeni bir astronomik yükselişe mi hazırlanıyor. Bu yazımızda SHIB’de bir sonraki devasa. yükselişi tetikleyebilecek faktörlere yakından bakacağız.

Özet:

Analistler, SHIB’de yeni bir güçlü yükseliş yaşanacağını öngörüyor. Bu öngörünün nedeni Shiba Inu ağının son dönemde kaydettiği güçlü performans ve SHIB fiyatının kilit direnç seviyelerinin üzerine çıkma potansiyeli.

Özellikle Google Trends verilerine göre Shiba Inu’ya yönelik arama hacimleri artıyor ve ağın katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium başta olmak üzere yapılan kritik geliştirmeler dikkat çekiyor.

SHIB %150’lik Artışa mı Hazırlanıyor?

SHIB fiyatı son birkaç günde kripto para piyasasındaki fiyat hareketlilikleriyle doğru orantılı olarak fiyat düzeltmesine gitti.

Bitcoin son birkaç günde art arda değer kaybederek haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Sonuç olarak kısa bir süre önce BTC fiyatı 66.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Düşüş sırasında kripto para piyasasında multi milyon dolarlık tasfiyeler gerçekleşti.

Önde gelen analistler ve uzmanlar, kripto para piyasasının yakın zamanda yeniden yükselişe geçeceğine inanıyor. Dolayısıyla analistler, son yaşanan düşüşleri bir dipten alım fırsatı olarak yorumluyor.

JAVON MARKS adlı bir Twitter analisti, SHIB’in son dönemde muazzam yükselişler yaşadığın ve aylık bazda üç haneli oranda değer kazandığına dikkat çekti. JAVON MARKS, SHIB için 0,000081 dolar direncinin üzerinde gelebilecek bir kırılımın %147’lik önemli bir yükselişle sonuçlanabileceğini düşünüyor.

JAKE adlı bir diğer analist ise SHIB’in 2025 yılında en büyük memecoin olabileceğini öngörüyor. Şu anda DOGE, 23 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük memecoin konumunda. En büyük ikinci memecoin SHIB’in piyasa değeri ise 19 milyar dolar seviyesinde.

SHIB’de Bu Metrikler Yükselişte

Piyasa değerine göre en popüler ikinci memecoin son haftalarda astronomik yükselişler yaşadı. Bu durumun en önemli nedenleri arasında SHIB’in geçmiş yıllarda kanıtladığı potansiyeli ve memecoin’lere yönelik heyecan yer alıyor.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere SHIB’in Google’daki aranma hacmi 2021 yılının Aralık ayından bu yana görülmemiş seviyelere yükseldi. SHIB’e en çok ilgi gösteren ülkeler arasında ABD, Singapur, Belçika, Kanada ve Hollanda yer alıyor.

Shiba Inu’nun katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’un hacimleri de son dönemde ciddi şekilde yükseldi. Öte yandan Shiba Inu ağındaki token yakma oranı da %30.000’i aştı. Ayrıca Shibarium ağındaki toplam işlem sayısı da kısa süre önce 400 milyon doları aştı.

Shibarium hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki bağlantıya tıklayarak “Shibarium Nedir?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.