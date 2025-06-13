Shiba Inu (SHIB) ekosistemine yönelik dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşanıyor. Sosyal medya platformu X’te faaliyet gösteren güvenlik odaklı bir hesap, topluluğu hedef alan yeni bir tehdide karşı uyardı.

Kötü niyetli kişiler, sahte profiller oluşturarak SHIB destekçisi gibi davranıyor ancak gerçekte ilgisi olmayan kripto varlıkları tanıtıyor.

SHIB Görselleriyle Kandırıyorlar

Dolandırıcıların, kısa süre önce Shibarium ağı üzerinde kullanıma açılan içerik ve trend paylaşım platformu HypeIt’i suistimal ettiği belirtildi. Hesaplar, SHIB ile ilişkili TREAT adlı meme coin’in logosunu ve Shiba Inu markasını izinsiz şekilde kullanarak güvenilirlik algısı yaratmaya çalışıyor.

Açıklamada, “Gerçek projeler kendi markalarıyla öne çıkar. Bu hesaplar ise güven kazanmak için SHIB gibi tanınmış görselleri taklit ediyor.” denildi.

Yatırımcılara, yalnızca resmi kaynaklara güvenmeleri ve kendi araştırmalarını yapmaları tavsiye edildi. HypeIt geliştirici ekibi de uyarıya destek vererek dolandırıcı içerikleri oylama sistemiyle geri plana atacaklarını ve gerçek üreticileri öne çıkaracaklarını açıkladı.

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Coinbase Adına Sahte E-Posta Gönderiliyor

Aynı güvenlik hesabı, ay başında başka bir tehdidi daha gündeme getirmişti. SHIB kullanıcılarına gönderilen sahte e-postalarda, Coinbase Uyum Ekibi adına kişisel bilgilerin doğrulanması istenmiş; aksi halde hesaplara kısıtlama getirileceği öne sürülmüştü.

Uyarıya göre bu mesajlar, kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirmeyi hedefliyor. Uzmanlar, e-postalardaki bağlantıların kesinlikle tıklanmaması gerektiğini belirtiyorlar.