Coinbase kullanıcılarının ve Shiba Inu (SHIB) yatırımcılarının dikkat etmesi gereken çok önemli bir dolandırıcılık tehdidi tespit edildi.

Dolandırıcılar, kripto para yatırımcılarını hedef almak için gün geçtikçe çok daha profesyonel yöntemler deniyor. Gerçekçi görünümlü e-postlarla ve sahte profillerle kripto para yatırımcılarının bilgileri ele geçirilmeye çalışıyorlar.

Shibarium’un pazarlama stratejisti LUCIE, kısa bir süre önce başına gelen bir dolandırıcılık vakasına dair detayları paylaştı. LUCIE, kötü niyetli kişilerin genellikle samimi ve güvenilir göründüğünü ve bu nedenle yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Coinbase Adına Gönderilen Sahte E-postalar

Shibarium Trustwatch adlı X hesabı, Shiba Inu topluluğunu, Coinbase Uyumluluk Ekibi’nden gelmiş gibi görünen sahte e-postalara karşı uyardı.

🚨WARNING: FAKE COINBASE EMAIL ALERT🚨 ShibArmy, stay vigilant! A fraudulent email is circulating, claiming to be from the Coinbase Compliance Team. It urges recipients to confirm their account details or risk restricted access to sending, selling, and transferring crypto.… pic.twitter.com/68wVLM9b9S — Susbarium | Shibarium Trustwatch (@susbarium) June 3, 2025

Bu sahte e-postalarda kullanıcıların hesaplarına dair bazı bilgileri doğrulamaları isteniyor. Aksi takdirde kullanıcıların hesaplarının kısıtlanacağı belirtiliyor:

“Bu, kişisel bilgilerinizi çalmak için gerçekleştirilen bir dolandırıcılık girişimidir.”

Shiba Inu topluluğuna bu tür e-postalarda yer alan bağlantılara tıklamamaları, kişisel bilgilerini paylaşmamaları ve bu e-postaları derhal silerek raporlamaları tavsiye edildi. Bu tür e-postaların doğruluğunun yalnızca Coinbase’in resmi sitesinden kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

Coinbase’e Yönelik Hack Saldırısı

Bu uyarının en dikkat çekici noktalarından biri de Coinbase’in kısa bir süre önce saldırıya uğraması. Coinbase, 2024 yılı sonunda gerçekleştirilen hack saldırısında 69.000’i aşkın müşterisinin bilgilerini çaldırdı. Bu saldırı, 2025 yılının Mayıs ayında duyuruldu.

Coinbase’in dış hizmet sağlayıcılarından TaskUs’ın Hindistan’da yaşayan bir çalışanı, müşteri bilgilerini dolandırıcılara satarak rüşvet aldığı iddia ediliyor. Bu hack saldırısı nedeniyle 400 milyon dolarlık zara meydana geldi.

Shibarium’un pazarlama stratejisti LUCIE, birkaç hafta önce benzer bir uyarıda bulunmuş ve kendi cüzdanının benzer bir yöntemle boşaltıldığını belirtmişti:

“Cüzdanım boşaltıldığında yaşadığım yıkımı ve ardından yardım ararken bir başka dolandırıcının beni tekrar kandırmaya çalışmasını asla unutamıyorum.”

Dolandırıcının ana dilinin İngilizce olduğunu ve nazik ve anlayışlı davrandığını belirten LUCIE, bu nedenle insanların kolayca tuzağa düştüğünü belirtti.