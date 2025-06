Coinbase kullanıcılarının ve Shiba Inu (SHIB) yatırımcılarının dikkat etmesi gereken çok önemli bir dolandırıcılık tehdidi tespit edildi.

Dolandırıcılar, kripto para yatırımcılarını hedef almak için gün geçtikçe çok daha profesyonel yöntemler deniyor. Gerçekçi görünümlü e-postlarla ve sahte profillerle kripto para yatırımcılarının bilgileri ele geçirilmeye çalışıyorlar.

Shibarium’un pazarlama stratejisti LUCIE, kısa bir süre önce başına gelen bir dolandırıcılık vakasına dair detayları paylaştı. LUCIE, kötü niyetli kişilerin genellikle samimi ve güvenilir göründüğünü ve bu nedenle yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Shibarium Trustwatch adlı X hesabı, Shiba Inu topluluğunu, Coinbase Uyumluluk Ekibi’nden gelmiş gibi görünen sahte e-postalara karşı uyardı.

🚨WARNING: FAKE COINBASE EMAIL ALERT🚨

ShibArmy, stay vigilant! A fraudulent email is circulating, claiming to be from the Coinbase Compliance Team. It urges recipients to confirm their account details or risk restricted access to sending, selling, and transferring crypto.… pic.twitter.com/68wVLM9b9S

— Susbarium | Shibarium Trustwatch (@susbarium) June 3, 2025