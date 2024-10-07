Son günlerde memecoin’ler önemli ölçüde değer kazandı. Shiba Inu’daki (SHIB) yükseliş ise süreçte daha sınırlı katıldı. Peki, SHIB önümüzdeki hafta içinde daha güçlü bir yükseliş sergileyebilir mi?

Ana Destek Seviyesi: 0.000014 dolar

Ana Direnç Seviyesi: 0.000020 dolar

SHIB Yükseliş Trendinde

SHIB geride bıraktığımız hafta yaşanan sert çöküşün ardından bu hafta alıcıların güçlü ilgisiyle yeniden toparlanmaya başladı. CryptoPotato analisti Duo Nine, SHIB’in önümüzdeki günlerde 0.000020 dolar seviyesindeki kritik direnci test edebileceğini öngörüyor.

Eylül ayı sonunda SHIB fiyatı bu direnç seviyesinde reddedilmişti. Ancak Duo Nine, SHIB’in ikinci denemede bu direnç seviyesini geçebileceğine inanıyor.

Yeni Bir Tepe mi Geliyor?

SHIB grafiğinde yüksek dip oluştuktan sonra şimdi de daha yüksek bir tepe oluşumu gözleniyor. Bu daha yüksek tepenin oluşabilmesi için SHIB fiyatının 0.000020 direncini aşması gerekiyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %3,2 oranında değer kazanan SHIB’de alıcılar biraz çekingen görünüyor. Zira günlük bazda birçok popüler memecoin %10 ile %50 arasında değer kazandı. Analist Duo Nine bu durumun önümüzdeki günlerde değişebileceğine inanıyor.

MACD Güçlü Yükselişe İşaret Ediyor

SHIB’de haftalık MACD göstergesi, Ekim ayı başında yükselişe geçti ve bu momentum giderek güçleniyor. Haftalık MACD göstergesi, SHIB’in yükseliş trendini destekliyor ve mevcut direncin yakında tekrar test edileceği beklentisini artırıyor. Bu göstergeye dayanarak, SHIB için daha yüksek fiyat seviyeleri giderek olası hale geliyor.