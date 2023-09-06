Shiba Inu (SHIB), Ripple”ı (XRP) geride bırakabilir mi? Sam Altman’ın yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT’ye bu soruyu yönelttik.

Elbette geleceği görmek mümkün değil. Ancak piyasa analistleri bir varlığın tarihsel performansı, kullanım durumları, topluluk katılımı ve daha geniş piyasa oynaklığı dahil olmak üzere çeşitli yönleri dikkate alarak öngörülerde bulunabiliyor.

Gelin buradan yola çıkarak Shiba Inu’nun (SHIB) gelecekte Ripple’dan (XRP) daha iyi performans gösterip gösteremeyeceğine yakından bakalım.

SHIB vs. XRP

Ripple (XRP) 26,5 milyar dolarlık piyasa değerine sahipken Shiba Inu’nun (SHIB) piyasa değeri ise 2,5 milyar dolar seviyesinde. Karşılaştırmak gerekirse bu, Ripple’ın (XRP) Shiba Inu’dan (SHIB) altı kat daha büyük bir varlık olduğu anlamına geliyor.

Ripple’ın XRP’si, şimdiye kadar her zaman piyasa değeri açısından en yüksek birkaç kripto para projesi arasında yer aldı. Öte yandan Shiba Inu ise oldukça gelgitli bir performans kaydetti.

Başlangıçta yalnızca bir meme coin olarak piyasaya sürülen Shiba Inu projesi son dönemdeki girişimleriyle bundan çok daha fazlasını vadetmeye başladı. ShibaSwap, Shiboshi NFT’leri ve kısa süre önce piyasaya sürülen Shibarium’la birlikte Shiba Inu giderek büyüyen bir ekosisteme dönüştü. Shiba Inu ekosisteminin giderek büyümesi, projenşn gelecekte kullanım alanlarının artacak. Dolayısıyla SHIB fiyatı da bu durumdan olumlu etkilenebilir.

17 Ağustos’ta piyasaya sürülen Shibarium, ağdaki çeşitli sorunlar nedeniyle ciddi şekilde eleştirildi. Shibarium lansmanının ardından SHIB fiyatında kayda değer bir yükseliş yaşanmamasının en önemli nedenlerinden biri de bu. Ancak proje ekibi çok kısa bir süre içerisinde Shibarium’daki sorunlara çözüm getirdi ve ağı tekrar kullanıma sundu. Bu nedenle analistler, SHIB’in yeniden toparlanarak yükselişe geçmesini bekliyor.

Yargıç Analisa Torres, 13 Temmuz’da Ripple ile SEC arasında 2020 yılından bu yana devam eden davada Ripple (XRP) lehine özet karar açıkladı. Mahkeme, Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının menkul kıymet olmadığına hükmetti. Her ne kadar dava sonuçlanmamış olsa da bu özet karar, XRP fiyatında ciddi bir artış yaşanmasıyla sonuçlandı.

Haberin medyaya yansımasının ardından XRP %70’in üzerinde değer kazanarak 0,95 dolarla 19 ayın en yüksek seviyesini belirledi. Fakat XRP bu yükseliş trendini sürdürmekte başarısız oldu. 13 Temmuz’daki mahkeme kararından günler sonra XRP yeniden düşüş trendine girdi ve bir noktada 0,47 dolar bandına kadar geriledi.

Her ne kadar Ripple’ın SEC karşısında kazandığı bu tarihi zafer, beklenen etkiyi yaratmamış olsa da analistler, önümüzdeki günlerde kripto paralara ilişkin birkaç yasa tasarısının ABD Kongresi’nden geçmesiyle XRP fiyatının yeniden yükselişe geçeceğine inanıyor.

Topluluk Desteği

Söz konusu topluluk desteği olduğunda hem Ripple’ın (XRP) hem de Shiba Inu’nun (SHIB) güçlü topluluklara sahip olduklarını söyleyebiliriz. Öyle ki bu iki proje de güçlü topluluklarıyla biliniyor. Topluluk desteği bugüne kadar hem Ripple’ın hem de Shiba Inu’nun en önemli itici güçlerinden biri oldu.

Güncel verilere göre Shiba Inu’nun (SHIB), piyasa değeri açısından Ripple’ı (XRP) geçebilmesi için %550’lilik bir artış yaşaması gerekiyor. Böyle bir yükseliş senaryosu, Shiba Inu’nun (SHIB) bir sıfır atarak 0,0000075 dolardan işlem görmesi anlamına geliyor. Her ne kadar bu senaryonun gerçekleşmesi zor görünse de imkansız değil.

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