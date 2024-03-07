Shibarium piyasaya sürülmesini takip eden 6 aylık süreçte rekorları alt üst etti.

Özet:

Shiba Inu ekibi tarafından geliştirilen katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium önemli bir kilometre taşına daha ulaştı. Shibarium’daki büyüme, Shiba Inu ekosisteminin verimliliğini ve büyümesini arttırmasındaki rolünü gözler önüne seriyor.

Son dönemde memecoin’lerdeki yükseliş trendiyle birlikte Shiba Inu (SHIB) fiyatında da kayda değer artışlar yaşandı.

Shibarium Önemli Bir Kilometre Taşına Ulaştı

SHIB fiyatında yaşanan yükselişler nedeniyle Shiba Inu, kripto para piyasasındaki en ilgi çekici projeler arasında yer alıyor.

“Dogecoin Katili” olarak piyasaya sürülen SHIB, 2023 yılının Ağustos ayında Shibarium adlı katman-2 ölçeklendirme çözümünü piyasaya sürdü.

7 Mart’ta Shibarium ağındaki işlemlerin toplam değeri 400 milyon doları aştı ve önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Shibarium’un Pazarlama Stratejisti LUCIE konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Shibarium’un bu başarısından övgü dolu sözlerle bahsetti ve topluluğu bu süreçteki katkılarından dolayı tebrik etti.

Shibarium, Shiba Inu ekosisteminde işlem ücretlerini düşürmeyi ve işlem hızlarını arttırmayı hedefliyor.

Shiba Inu’da (SHIB) Son Durum Ne?

Piyasa değerine göre en büyük ikinci memecoin SHIB son haftalarda kayda değer yükselişler yaşadı. CoinGecko verilerine göre SHIB son 24 saatte %14,6 oranında değer kaybetti. Buna rağmen SHIB haftalık bazda hala %129,2 oranında yükselişte.

Bu anlamda SHIB’in, Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA), Ripple (XRP) gibi büyük projelere kıyasla daha iyi bir performans gösterdiği göze çarpıyor. SHIB’deki yükselişte, ağdaki token yakma oranının geride bıraktığımız hafta %30.000 oranında artması da etkili oldu.

Buradaki bağlantıya tıklayarak “Shiba Inu (SHIB) Fiyat Tahminleri: 2024-2030” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.