Shibarium’da çıkarılan toplam blok sayısı 1 milyonu aştı.

Özet:

Shiba Inu tarafından geliştirilen katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium, bir milyon blok sayısına ulaştı. Aynı zamanda ağda gerçekleştirilen işlemlerin sayısı da 3,4 milyona yaklaştı.

Ağustos ayında piyasaya sürülen Shibarium, işlem verimliliğini arttırarak Shiba Inu projesine güç katmayı amaçlıyor.

Shibarium cephesindeki önemli gelişmelere rağmen SHIB fiyatı son bir haftalık süreçte %4,5 oranında değer kaybetti.

Shiba Inu Yeni Bir Kilometre Taşına Ulaştı

Popüler memecoin Shiba Inu (SHIB), kripto para topluluğunun ana gündem maddelerinden bir olmaya devam ediyor. Shiba Inu kısa bir süre önce Shibarium aracılığıyla yeni ve önemli bir kilometre taşına daha ulaştı.

Blockchain kaşifi ShibariumScan, Shibarium ağında çıkarılan blok sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu ve ölçeklenebilirlik odaklı özelliklere yönelik artan talebe dikkat çekti.

Bundan birkaç hafta önce Shiba Inu’nun katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’daki toplam işlem sayısı da 3 milyonun üzerine yükselerek önemli bir kilometre taşına ulaşmıştı. Şu anda ise ağdaki toplam işlem sayısı 3,4 milyon seviyesinde. Öte yandan Shibarium ağındaki toplam cüzdan adreslerinin sayısı da 1,3 milyona yaklaştı.

Shibarium geride bıraktığımız Ağustos ayında piyasaya sürüldü. Shiba Inu ağındaki işlem hızlarını arttırmayı ve işlem ücretlerini düşürmeyi amaçlayan Shibarium, katman-2 ölçeklendirme çözümleri arasında liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

Shibarium hakkında daha fazlasını merak ediyorsanız “Shibarium Nedir?” başlıklı yazımıza göz atabilir veya aşağıdaki medyaya tıklayarak bu konuda hazırladığımız videomuzu izleyebilirsiniz.

Shiba Inu (SHIB) Fiyatında Son Durum Ne?

Shib Informer” gibi ünlü Twitter analistleri ve uzmanlar, Shibarium’daki olumlu gelişmelerin, gelecekte SHIB’de fiyat yükselişlerini tetikleyeceğine inanıyor.

Bununla birlikte son birkaç gündür kripto para piyasasında devam eden düşüş trendinden SHIB fiyatını da olumsuz etkiledi. Haftalık bazda %4,5 oranında değer kaybeden SHIB, 0,00000695 dolar seviyesinde işlem görüyor.