Gelin Shiba Inu’da (SHIB) yükselişi tetiklediği öngörülen 3 faktöre yakından bakalım.

Özet:

Bitcoin’in 42.000 dolarla son 19 ayın zirvesine yükseldi. Bu süreçte altcoin’ler de harekete geçti. Popüler altcoin (SHIB) son 24 saatte %10’un üzerinde değer kazandı.

SHIB’deki yükseliş, Shibarium’daki günlük işlem sayısında yaşanan çarpıcı artışla ilgili olabilir. Katman-2 ağı Shibarium’daki günlük işlem sayısı 3 Aralık’ta 7,84 milyona ulaştı.

SHIB fiyatındaki bu yükselişin bir diğer nedeni de Shiba Inu ağındaki agresif token yakma programı da olabilir. Öyle ki son bir hafta içerisinde token yakma oranı %1.000 arttı ve 527 milyon SHIB token kalıcı olarak dolaşımdan çıkarıldı.

Shiba Inu (SHIB) son birkaç günde kaydettiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Öyle ki SHIB bu süreçte kripto para piyasasında en iyi performans gösteren varlıklar arasında yer aldı. SHIB’deki yükseliş son 24 saatte de devam etti. CoinGecko verilerine göre SHIB fiyatı son 24 saatlik zaman diliminde %10’un üzerinde değer kazandı. Haliyle bu da SHIB neden yükseliyor sorusunu gündeme getirdi.

Bu yazımızda Shiba Inu’daki (SHIB) yükselişin olası nedenlerine yakından bakacağız.

Bu nedenlerden ilki kripto para piyasasındaki yükseliş trendi olabilir. Bitcoin Aralık ayının ilk dört gününde %10’luk yükseliş yaşayarak 42.000 doları aştı ve böylelikle son 19 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Shiba Inu’daki (SHIB) yükselişin bir diğer nedeni ise projenin katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’daki olumlu gelişmeler olabilir. En son veriler, Shibarium’daki toplam işlem sayısının 30 milyona ulaştığını gösteriyor. Bu kilometre taşına Shibarium’da günlük bazda 3 gün üst üste milyonlarca işlem gerçekleştirilmesinin ardından ulaşıldı.

Shibarium’daki günlük işlem sayısı 3 Aralık’ta 7,84 milyona ulaşarak rekor kırdı. Karşılaştırmak gerekirse Shibarium’daki günlük işlem sayısı Kasım ayında 8.000 ile 40.000 arasındaydı.

Shibarium hakkında çok daha fazlasını öğrenmek için “Shibarium Nedir?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Shiba Inu’da Token Yakımı Hızlandı

SHIB’deki yükselişin bir başka nedeni de Shiba Inu ağında token yakma programının başarılı bir şekilde devam etmesi ve agresif bir şekilde token yakımının artması olabilir. Shibburn verileri, son bir haftalık zaman diliminde ağdaki token yakma oranı %1.000 arttı ve 527 milyon SHIB token yakılarak kalıcı bir şekilde dolaşımdan çıkarıldı.

Shiba Inu’da Ekim ayında 1,5 milyar, Kasım ayında ise 1,3 milyar SHIB yakılarak dolaşımdan çıkarılmıştı.