Shiba Inu (SHIB) son 24 saatte kaydettiği yükselişle Avalanche’ı (AVAX) geride bırakarak piyasa değeri en yüksek kripto paralar arasında 14. sıraya yükseldi.

Özet:

Shiba Inu, kripto piyasasındaki yükseliş trendine paralel olarak güçlü bir performans sergiliyor.

SHIB yakım oranındaki artış ve Shibarium işlem hacmindeki büyüme, ekosistemin genişlemeye devam ettiğini gösteriyor. Öte yandan Shiba Inu’da (SHIB) RSI göstergesi 70’in üzerine yükseldi ve bu da kısa vadede bir geri çekilme yaşanabileceğine işaret ediyor.

SHIB Fiyatı Yükselişte

Piyasa değeri en yüksek ikinci memecoin Shiba Inu (SHIB) son 24 saatte kaydettiği yükselişle 0,00001967 dolara dokundu. Böylelikle SHIB son bir ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Her ne kadar SHIB haberimizin hazırlandığı sırada 0,00001866 dolara kadar gerilese de günlük ve haftalık bazda yeşil renkte.

SHIB’deki bu artış, Bitcoin’in haftalık bazda %9,1 oranında artış yaşadığı dönemde geldi. Son 24 saatte %2 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC) 72.525 dolar seviyesinde işlem görüyor. SHIB’deki artışta rol oynayan en büyük faktörlerden biri de Shiba Inu ağındaki token yakma oranı.

Son 24 saatte Shiba Inu ağındaki token yakma oranı %450 oranında arttı ve bu süreçte yaklaşık 52 milyon SHIB yakılarak kalıcı olarak dolaşımdan çıkarıldı. Shiba Inu ekibi, token yakma programıyla SHIB arzını azaltmayı ve token’i daha değerli hale getirmeyi öngörüyor.

Shibarium Yükselişi Tetikliyor

Shiba Inu’nun katman-2 ölçeklendirme çözümü olan Shibarium’da da işlem hacmi hızla arttı. Son 24 saat içinde ağdaki günlük işlemler %13.500 oranında yükseldi. Bu artış, kullanıcıların ağa yönelik ilgisinin arttığını gösteriyor. 2023 yılının Ağustos ayında başlatılan Shibarium, Shiba Inu ağındaki memecoin ekosistemini güçlendirmek amacıyla geliştirildi.

Her ne kadar SHIB’deki görünüm yükseliş trendine işaret etse de RSI göstergesinin 70’in üzerine yükselmesi nedeniyle fiyat düzeltmesi yaşanabileceği öngörülüyor.