Piyasa değeri 11 milyar doları aşan SHIB, en büyük kripto paralar sıralamasında yeniden 14. sıraya yükseldi.

Özet:

SHIB son 24 saatte %23 ve son bir haftalık süreçte %31 oranında değer kazandı. SHIB’deki bu yükselişin Shiba Inu ağının token yakma oranının %33.800 artmasından ve Shibarium’daki gelişmelerden kaynaklandığı öngörülüyor.

Analistler SHIB fiyatının iki sıfır atabileceğini öngörüyor. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için SHIB’in piyasa değerinin 800 milyar dolara yükselmesi gerekiyor. Bu nedenle söz konusu tahminin gerçekleşme olasılığı oldukça düşük görünüyor.

SHIB son 24 saatte kaydettiği %23’lük yükselişle en iyi performans gösteren kripto paralardan biri oldu. SHIB bu yükselişle birlikte son olarak Temmuz ayının ortalarında kaydedilen 0,00001928 dolar seviyesine geri döndü. SHIB’deki bu yükseliş, Shiba Inu ağının token yakma oranında yaşanan %33.800’lük artışla aynı döneme denk geldi.

Token yakma mekanizması, dolaşımdaki SHIB arzını azaltarak talebin aynı kaldığı veya arttığı senaryoda varlığın fiyatındaki yükselişleri tetiklemeyi amaçlıyor. Shiba Inu ekibinin bu mekanizmayı hayat geçirdiği tarihten bu yana yaklaşık 410 trilyon SHIB yakılarak dolaşımdan çıkarıldı. Dolaşımda hala 583,5 trilyon SHIB bulunuyor.

SHIB Neden Yükseliyor?

Shiba Inu token yakma mekanizmasının yanı sıra ağın katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’daki gelişmeler de SHIB fiyatındaki yükselişi tetiklemiş olabilir. Shibarium’da işlenen blok sayısı kısa bir süre önce 7 milyonu aştı ve ağdaki toplam işlem sayısı da 420 milyonun üzerinde.

27 Eylül’de yükseliş yaşayan tek memecoin Shiba ınu (SHIB) değil. Başta Dogecoin (DOGE), Pepe (PEPE), Bonk Inu (BONK), Floki Inu (FLOKI) gibi meme coin’ler olmak üzere birçok memecoin günlük bazda önemli yükselişler yaşadı. Sonuç olarak memecoin’lerin piyasa değeri son 24 saatte %18,8 oranında artış yaşayarak 56 milyar dolara ulaştı.

Analistlerin SHIB Tahminleri

Popüler analist JAVON MARKS, SHIB’deki yükselişin hız kesmeden devam edeceğini öngörüyor. Analist, SHIB’in fiyat grafiğinde “birçok teyit edilmiş boğa formasyonu” tespit ettiğini ve varlığın %315’lik yükselişle 0.000081 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

Birkaç gün önce pepa adlı bir X kullanıcısı daha da iyimser öngörüde bulunarak SHIB fiyatının iki sıfır atabileceğini tahmin etti. Ancak bu tahminin gerçekleşebilmesi için SHIB’in piyasa değerinin 800 milyar dolara yükselmesi gerekiyor. Bu nedenle de bu tahminin gerçekleşmesi şu an için neredeyse imkansız gibi görünüyor.