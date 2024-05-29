Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, bir haftalık sessizliğin ardından şifreli bir paylaşımla geri döndü.

Kusama’nın bu paylaşımı, Shiba Inu topluluğunda heyecan yarattı. SHIB’in anonim geliştiricisi Shytoshi Kusama tarafından yapılan gizemli ve şifreli paylaşımlar, SHIB ordusuna bir yükseliş mesajı olarak yorumlandı gibi görünüyor.

Kusama’dan Topluluğa Çağrı

X’te (eski adıyla Twitter) yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Shytoshi Kusama, “WOOF!” şeklinde kısa ve etkileyici bir tweet atarak dikkatleri üzerine çekti. Kusama bu mesajı, ünlü Bitcoin milyoneri Da Vinci’nin Shiba Inu hakkındaki olumlu yorumuna yanıt olarak geldi.

Da Vinci, SHIB’in son dönemde iyi bir performans sergilediğini ve şu andaki durumunun da çok iyi göründüğünü söyledi.

Shytoshi Kusama’nın mesajının ardından, Shiba Inu %19,3 oranında değer kazanarak 0.00002946 dolar seviyesine ulaştı. Bu ani yükselişle birlikte SHIB, piyasa değeri sıralamasında Cardano’nun ADA’sını geçerek CoinMarketCap’te ilk 10 kripto para arasına dahil oldu.

Bu büyük değer artışı, SHIB ekibinin TikTok’taki viral video kampanyasıyla aynı döneme denk geldi. SHIB ekibi, TikTok’ta paylaştığı videoda “SHIB bir sprint değil, bir maraton” diyerek uzun vadeli hedeflere dikkat çekti.

Öte yandan olumlu haberlere rağmen SHIB’in yakma oranında ciddi bir düşüş gözlemlendi. Shibburn veri platformuna göre, son 24 saatte SHIB yakma oranı %44’ten fazla azalarak sadece 1,695,852 SHIB olarak gerçekleşti.