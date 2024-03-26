Shiba Inu’daki (SHIB) fiyat düzeltmesi sona erdi. SHIB fiyatı şu anda yeni zirvelere doğru uzanmak için yola çıkmış gibi görünüyor. Bu yazımızda Shiba Inu’da (SHIB) son 24 saatte yaşanan yükselişin nedenlerine yakından bakacağız.

Shiba Inu (SHIB) Temel Destek Seviyesi: 0.000025 dolar

Shiba Inu (SHIB) Temel Direnç Seviyesi: 0.000037 dolar

Alıcılar Geri Döndü

Shiba Inu (SHIB) 0,000025 dolar destek seviyesinde tutunmayı başardı ve bu seviyenin altına gerilemedi. SHIB’in bu güçlü destek seviyesinde tutunması alıcıları da cesaretlendirdi. Dünden bu yana SHIB’de alıcılar geri dönmeye başladı ve bu nedenle SHIB fiyatı yükselişe geçti.

Sırada Temel Direnç Seviyesi mi Var?

Eğer SHIB’de mevcut yükseliş trendi devam ederse varlığın 0,000037 dolarlık kilit direnç seviyesini ikinci kez test ettiğini görebiliriz. Boğa sezonlarında ikinci testler çoğunlukla başarıyla sonuçlanıyor. Şu anda SHIB’in 0,000037 dolar seviyesine ulaşabilmesi için önünde uzun bir yol var. Ancak boğa sezonlarında SHIB’in çok hızlı şekilde devasa yükselişler yaşadığına geçmişte birçok kez şahit olduk.

MACD Göstergesi Yükseliş Trendini Doğruluyor

Tıpkı ETH’de olduğu gibi Shiba Inu da 12 saatlik MACD’de yükseliş trendine işaret ediyor. Bu da alıcıların satıcılar karşısında üstünlük kurmayı başardığı anlamına geliyor. Bu sayede SHIB yeni zirvelere ulaşmadan önce kilit direnç seviyelerine meydan okumaya başlayabilir.

Bu yazı CryptoPotato analistlerinden Duo Nine tarafından hazırlanmıştır. Orijinal içeriğe burdaki bağlantıya tıklayarak göz atabilirsiniz.