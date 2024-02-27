Shiba Inu’nun (SHIB) piyasa değeri yaklaşık 45 günlük aranın ardından yeniden 6 milyar doların üzerine yükseldi.

Özet:

Shiba Inu (SHIB) son 24 saatte %8’in üzerinde değer kazandı. Bu yükselişte Bitcoin ve kripto para piyasasının genelindeki boğa koşusu etkili oldu.

Son 24 saatlik süreçte diğer memecoin’lerde de kayda değer yükselişler yaşandı. WIF, PEPE ve DOGE fiyatı önemli oranda arttı.

Yükseliş Trendini Yakalamak

Popüler memecoin SHIB, son birkaç haftadır konsolide olduğu seviyelerden kurtulmayı başardı. Son 24 saatte %8’in üzerinde değer kazanan SHIB’in piyasa değeri böylelikle 6 milyar dolarla Ocak ayından bu yana görülmeye seviyelere ulaştı.

Bitcoin ve Ethereum bugün son 26 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasasının toplam değeri 2,2 trilyon dolarla 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesinin 800 milyar dolar uzağında.

Birçok sektör katılımcısı bu yükselişin henüz bir başlangıç olduğuna ve kripto para piyasasını tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıyacağına inanıyor. Bitcoin’de yaklaşan blok ödülü yarılanması da bu tezi destekliyor. Halving olarak da bilinen blok ödülü yarılanması, Bitcoin’in üretimini yarı yarıya azaltarak deflasyonist bir etki yaratıyor. Teoride arzın azalması durumunda talebin aynı kalması veya yükselmesi durumunda fiyatın artacağı öngörülüyor.

Tarihsel veriler, Bitcoin’deki blok ödülü yarılanmalarının ardından Shiba Inu (SHIB) gibi popüler kripto para birimlerinin iyi bir performans gösterdiğine işaret ediyor.

Shiba Inu’da Yükselişi Tetikleyen Diğer Faktörler

SHIB’de yükselişe açan bir diğer faktör de WIF, BONK ve PEPE gibi kripto para birimlerinde yaşanan yükselişler. Bu kripto para birimleri son 24 saatte çift haneli oranlarda değer kazandı. Piyasa değerine göre en büyük memecoin Dogecoin (DOGE) ise son 24 saatte yaklaşık %7 oranında değer kazandı.

Güncel verilere göre şu anda, SHIB yatırımcılarının yaklaşık %39’u gerçekleşmemiş kârların üzerinde oturuyor. Henüz birkaç ay önce 2023 yılının Eylül ayında SHIB yatırımcılarının %90’ı zarardaydı.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Shiba Inu (SHIB) ağındaki günlük aktif adres sayısı da yükselişte.