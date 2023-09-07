Bu yazımızda kripto para tarihindeki en efsanevi yükselişlerden birinin arkasındaki nedenlere yakından bakacağız.

Birçok kişi, Shia Inu’daki yükselişin ana nedeninin Vitalik Buterin’in 410,2 trilyon SHIB token’i yakması olduğunu düşünüyordu. Ancak Shibburn bu efsanevi yükselişin token yakımı nedeniyle değil, projeye yönelik yüksek talepten kaynaklandığını bildirdi.

Shibburn, Vitalik Buterin’in o dönemde yaktığı token’lerin şu anki değerinin 3,1 milyar dolar seviyesinde olduğunu, ancak bu yakımın token fiyatını doğrudan etkilemediğini savundu.

Just to clarify something on Vitalik Buterin's burn. He did not spend $1.7B in $SHIB to burn on May 2021 for it to have any effect on price then. That was given to him when the token was deployed. Transferring 90% of what was given to him from one wallet to another (burn address)… pic.twitter.com/QCpRAnlIwz — Shibburn (@shibburn) September 6, 2023

Shibburn, Shiba Inu’daki (SHIB) efsanevi yükselişin 2021 yılının Mayıs ayındaki talep patlaması nedeniyle gerçekleştiğini belirtiyor. Elbette SHIB arzının yarısının Vitalik Buterin’in cüzdanında olması da SHIB fiyatını olumlu etkiledi.

Vitalik Buterin, cüzdanındaki SHIB token’leri 11 Mayıs 2021 tarihinde yaktı. Shiba ınu (SHIB) fiyatı ise 1 Ocak 2021 ile 11 Mayıs 2021 tarihleri arasında %29.151.160 oranında değer kazanarak 0,000000000119 dolardan 0,00003469 dolara yükseldi.

Buterin’in SHIB token’lerini yaktığı sırada kripto para piyasasında fiyat düzeltmesi nedeniyle düşüşler yaşanıyordu. Bu düzeltme sonucunda SHIB fiyatı 2021 yılının Haziran ayında 0,00000621 dolara kadar geriledi.

Ancak bu gerilemeye rağmen Shiba Inu (SHIB) fiyatı bir kez daha yükselişe geçerek 2021 yılının Ekim ayında %1.324 oranında değer kazandı ve 0,00008845 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Shiba Inu (SHIB) piyasaya sürüldüğü günden bu yana yüzde 46 milyonun üzerinde yükseliş yaşadı. Ancak Shibburn, popüler meme coin’in 2021 yılının Mayıs ayından bu yana yalnızca 5 kez yükseliş yaşadığını belirterek SHIB’deki asıl yükselişin Buterin’in cüzdanındaki token’leri yakmasından önce gerçekleştiğine dikkat çekti.

Her ne kadar 2021 yılının Ekim ayındaki ATH’sinin ardından ciddi şekilde değer kaybetse de proje ekibi aradan geçen yaklaşık 2 yıllık süreçte Shiba Inu ekosistemini sürekli olarak geliştirmeye devam etti. Shiba Inu’nun kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium da bu durumun en güzel örneklerinden bir tanesi.