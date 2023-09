Bu yazımızda kripto para tarihindeki en efsanevi yükselişlerden birinin arkasındaki nedenlere yakından bakacağız.

Birçok kişi, Shia Inu’daki yükselişin ana nedeninin Vitalik Buterin’in 410,2 trilyon SHIB token’i yakması olduğunu düşünüyordu. Ancak Shibburn bu efsanevi yükselişin token yakımı nedeniyle değil, projeye yönelik yüksek talepten kaynaklandığını bildirdi.

Shibburn, Vitalik Buterin’in o dönemde yaktığı token’lerin şu anki değerinin 3,1 milyar dolar seviyesinde olduğunu, ancak bu yakımın token fiyatını doğrudan etkilemediğini savundu.

Just to clarify something on Vitalik Buterin's burn. He did not spend $1.7B in $SHIB to burn on May 2021 for it to have any effect on price then. That was given to him when the token was deployed. Transferring 90% of what was given to him from one wallet to another (burn address)… pic.twitter.com/QCpRAnlIwz

— Shibburn (@shibburn) September 6, 2023