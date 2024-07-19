SHIB düzeltme tehlikesi geçiriyor mu?

SHIB günün ilk saatlerinde yüzde 7 değer kaybetti. İlerleyen saatlerde kripto piyasasının geri kalanıyla toparlayan SHIB, yeniden 0,0000176 dolara döndü.

SHIB Neden Düştü?

Hindistan’ın en büyük kripto para borsası olan WazirX, geçtiğimiz saatlerde çoklu imza cüzdanlarından birinin hacklendiğini duyurdu. Borsadan toplam 230 milyon dolarlık kripto para çalındı.

Çoklu imza cüzdanlarımızdan birine düzenlenen siber saldırıda 230 milyon doları aşan zarar edildi. Cüzdan Şubat 2023’ten beri Liminal’ın dijital varlık saklama ve cüzdan altyapısı hizmetlerini kullanarak faaliyet gösteriyordu.

Çalınan kripto paraların 100 milyon dolar kadarı Shiba Inu’ydu. Memecoin’in geçirdiği düzeltmenin ana nedeni de bu saldırı gibi görünüyor.

Siber saldırının ardından WazirX’te listelenen SHIB, BTC ve hatta USDT gibi kripto paralar, diğer borsalara kıyasla çok düşük fiyattan işlem gördü. Bu durum SHIB için likidite sorunları yaşanacağı ve satış baskısının artacağına işaret ediyor.

SHIB Fiyatını Ne Bekliyor?

Shiba Inu, günün geri kalanında yukarı yöneldi. Ekosisteme ilişkin kilit göstergeler de ralli sinyali veriyor.

Fiyat dalgalanmasının artmasıyla SHIB yakma oranı da yüzde 450 arttı. Dolaşımdaki coin sayısının azalması, kalan coin’lerin fiyatının artması anlamına geliyor.

Shiba Inu balinaları da harekete geçti. IntoTheBlock’a göre 100 bin doların üzerinde değerdeki günlük işlem hacmi de yüzde 1.800 artarak 900 milyon dolara ulaştı.

Shiba Inu’nun Ethereum uyumlu layer 2 (katman 2) ölçeklenme çözümü Shibarium göstergeleri de yükselişte. Ekosistemin genel durumu, Shiba Inu’nun WazirX fiyaskosunu atlattıktan sonra yükseleceğine işaret ediyor.