SHIB fiyatının yakın gelecekte düzeltme yaşayabileceğini gösteren işaretleri öğrenin.

Özet:

Shiba Inu, kısa süreli yükselişin ardından yeniden düşmeye başladı. Bazı göstergeler düşüş trendinin süreceğine işaret ediyor.

Token yakma oranı keskin şekilde düştü. Yatırımcıların yarıdan fazlası zararda.

Düzeltme Ortamı

Shiba Inu fiyatı geçtiğimiz hafta hafif bir yükseliş yaşadı ve 14 Eylül’de 0,00001407 dolara çıktı. Ancak ralli kısa sürdü ve SHIB, geçtiğimiz 24 saat boyunca güncel işlem fiyatı olan 0,0000133 dolara geriledi.

Memecoin fiyatındaki düşüş, gerileyen bazı zincir üstü göstergeler ile de uyumlu. IntoTheBlock’a göre net ağ büyümesi, günlük bazda yüzde 0,19 düştü.

Değeri 100 bin doları aşan büyük işlemlerin hacmi de günlük bazda yüzde 76 çakılarak 5,3 milyon dolara geriledi.

Son olarak Shiba Inu’nun yakma mekanizmasına değinmek gerek. Yakma oranı son 24 saatte yüzde 96 düştü ve bu süreçte yalnızca 227 bin token boş bir adrese gönderilerek dolaşımdan kaldırıldı.

Programın nihai amacı, dolaşımda olan SHIB arzını azaltarak, kalan kripto paraları daha değerli kılmak. Yakma programı başlatıldığından beri 410 trilyonda fazla SHIB yakıldı ve dolaşımda geriye 583 trilyon kadar SHIB kaldı.

Shiba Inu’nun fiyat performansı, doğal olarak yatırımcılarını da etkiledi. IntoTheBlock verilerine göre, kârda olan yatırımcı oranı yüzde 45 ölçülüyor. Yatırımcıların yüzde 52’sinin zarar etmiş durumda olduğu görülüyor.

Bu yıl mart ayında durum çok farklıydı. Boğa piyasasının yaşandığı o dönemde kârda olan SHIB yatırımcılarının oranı yüzde 63’tü.

Kıyaslamak gerekirse, Dogecoin (DOGE) yatırımcılarının mevcut durumda yüzde 72’si kârlı durumda. Zarar edenlerin oranı ise yalnızca yüzde 25 ölçülüyor.