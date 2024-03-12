SHIB ve DOGE, en büyük 10 kripto para listesinde yer alıyor. Forbes’in listesi de buna dahil.

Özet:

Kripto para sektörü yükselişte. Bitcoin ilk kez 70 bin doları geçti, Forbes takip edilmeye değer 10 dijital varlık listesi yayınladı.

Yeni liste Shiba Inu ve Dogecoin gibi memecoin’lerin popülerliği ve yüksek dalgalanmasını ortaya seriyor.

Kripto para sektörü mart ayını şimdiye kadar neredeyse aralıksız yükseliş ile geçirdi ve çok sayıda dijital varlık rekor kırdı. Bitcoin (BTC), 15 yıllık tarihinde ilk kez 70 bin doları geçti.

Ralli yatırımcı ve kripto para meraklılarının dikkatini çekti. Uzmanlar ise piyasanın bir sonraki adımını tahmin etmeye çalışıyor.

Küresel medya şirketi Forbes de kripto para alanına dahil oldu. Forbes, bu ay yakından takip edilmesi gereken 10 kripto para listesi yayınladı.

Listenin ilk iki sırasında şaşırtıcı olmayan şekilde Bitcoin ve Ether bulunuyor. İkisinin toplam piyasa değeri 1,8 trilyon doları aşıyor.

Forbes’in Ripple (XRP), Solana (SOL) ve Cardano’nun (ADA) da yer aldığı listesi Shiba Inu (SHIB) ile sonlanıyor. Medya şirketi, en büyük ikinci memecoin’i “bir kripto paranın merkezi yönetim otoritesi olmadan çalışıp çalışamayacağını keşif deneyi” olarak tanımlıyor.

Kriptonun rock yıldızlarından SHIB, son iki haftada yüzde 250’nin üzerinde değer kazandı. Shiba Inu’nun piyasa değeri, kısa bir süreliğine 25 milyar doları dahi geçti.

Shibarium’daki günlük aktif adres sayısı ve toplam işlem sayısı gibi ekosisteme ait önemli göstergeler de yükselişte.

Shiba Inu listedeki tek memecoin değil. Dokuzuncu sıra en büyük memecoin Dogecoin’e (DOGE) ait.

Geçtiğimiz haftalarda gündeme oturan fakat listede yer bulmayan memecoin’ler arasında dogwifhat (WIF), Bonk Inu (BONK), Pepe Coin (PEPE) ve Floki Inu (FLOKI) sayılabilir. Yatırımcılara kısa sürede ciddi ölçüde kâr ettirebilen bu kripto paralar, aksi yönde hareket etmeleri halinde de devasa kayıplara yol açabiliyorlar.

Ekosisteme girmek isteyenler, memecoin’lere yatırım yaparken en sık yapılan hatalar hakkında bilgi almak için aşağıdaki videomuza göz atabilirler: