Bu yazımızda Shiba Inu’nun (SHIB) %2 oranında değer kazanması için ne kadar para gerektiğine yakından bakacağız.

CoinMarketCap verileri, Binance borsasındaki SHIBUSDT paritesinin diğer tüm borsalardaki SHIB paritelerinden daha büyük bir piyasa derinliğine sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Öte yandan CoinMarketCap verileri, SHIB fiyatının Binance borsasında %2 oranında değer kazanması için yalnızca 775 bin dolarlık bir fona ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte Binance’teki SHIB/USDT paritesinin piyasa derinliğindeki 1,1 milyon dolarlık bir satış da SHIB fiyatının %2 oranında değer kaybetmesiyle sonuçlanabilir.

SHIB/USD paritesinde ise rakamlar biraz daha farklı. Yaklaşık 546 bin dolarlık alım SHIB fiyatının %2 oranında artmasına yol açarken 759 bin dolarlık bir satış ise SHIB fiyatında %2’lik bir düşüşe yol açabilir.

CoinMarketCap verileri ayrıca Kucoin, Kraken ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer tüm borsalardaki SHIB paritelerinin piyasa derinliğinin Binance ve Coimbase’inkinden çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Örneğin KuCoin’deki SHIB/USDT paritesinde %2’lik bir yükselişe yok açmak için yalnızca 263 bin dolarlık bir para yatırma veya 292 bin dolarlık para çekme işlemi gerekiyor.

Peki ya Dogecoin?

Karşılaştırmak gerekirse Binance borsasında DOGE/USDT paritesinde %2’lik bir fiyat değişikliği oluşturmak için 1,28 milyon dolarlık para yatırma veya 1,55 milyon dolarlık para çekme işlemi gerekiyor.

Coinbase borsasındaki DOGE’yi %2 oranında artırmak için gereken miktar 1,01 milyon dolar yeterli. Bununla birlikte tam tersi bir şekilde Coinbase’deki DOGE/USD piyasalarında DOGE’nin %2 oranında düşürmek için 1,9 milyon dolarlık para çekme işlemi gerekiyor.

Bu veriler aynı zamanda Coimbase’teki DOGE paritelerinin Binance’e kıyasla çok daha likit olduğun anlamına geliyor. Bununla birlikte veriler, DOGE’un SHIB’e kıyasla daha likit bir meme coin olmaya devam ettiğine işaret ediyor.

En popüler ikinci meme coin SHIB, kısa bir süre önce heyecanla beklenen katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’u piyasaya sürdü. Aşağıdaki videoya tıklayarak Shibarium hakkında bilmeniz gerekenlere yer verdiğimiz kapsamlı video rehbere göz atabilirsiniz.