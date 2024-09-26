SHIB, etkileyici fiyat rallisinin ardından piyasa değeri bakımından en büyük 15 kripto para arasına yerleşti.

Özet:

Bir günde yüzde 12’den fazla yükselen Shiba Inu, son iki ayın en yüksek fiyat düzeyine ulaştı. Kripto paranın piyasa değeri de 9,9 milyar dolara yaklaştı.

Diğer yandan Shibarium büyürken, token yakma oranı yüzde 640 yükseldi. Token arzı daralırken, fiyatta yükseliş beklentisi artıyor.

SHIB Rallisi

Popüler memecoin Shiba Inu, son 24 saatin en iyi performanslarından birini gösterdi. CoinMarketCap verilerine göre yüzde 12,4 değerlenen SHIB, haber yayın saati itibarıyla 0,00001684 dolardan işlem görüyor. Memecoin’in piyasa değeri de 9,9 milyar dolara yaklaştı.

Shiba Inu, yatırımcı ve destekçilerden oluşan geniş bir topluluğa sahip. IntoTheBlock verilerine göre, SHIB yatırımcılarının yüzde 50,3’ü kâr etmiş durumda. Zarar eden yatırımcılarının oranı ise yüzde 43 ölçülüyor.

SHIB yatırımcılarının neredeyse yüzde 80’i, kripto paraya bir yıldan uzun süre önce yatırım yaptı. Piyasaya son 12 ayda girenlerin oranı yüzde 19 ölçülürken, yalnızca yüzde 2’si son 30 günde girdi.

SHIB’in yanı sıra diğer memecoin’ler de yükseliyor. Dogecoin (DOGE), Pepe (PEPE), dogwifhat (WIF) ve Bonk Inu (BONK) gibi memecoin’lerin tümü, günlük bazda yeşile döndü. Memecoin piyasasının toplam değeri de 50 milyar dolara yaklaştı. Dogs (DOGS) ve Neiro (NEIRO), son bir günde değer kaybeden ender memecoin’ler arasında yer alıyor.

SHIB Rallisini Destekleyen Faktörler

Güncel SHIB rallisini destekleyen birçok faktör bulunuyor. Bu faktörlerden biri, layer-2 (katman 2) ölçeklenme çözümü Shibarium. Protokolde oluşturulan blok sayısı 7 milyonu aştı.

SHIB yakma oranı da pozitif sinyal veriyor. Token yakma oranı, günlük bazda yüzde 640 arttı. Bir günde yaklaşık 5,5 milyon SHIB, geçersiz bir adrese gönderilerek dolaşımdan kaldırıldı.

Yakma mekanizması, dolaşımda olan coin sayısını azaltarak, kalan coin’lerin değerini artırma amacı taşıyor. Geçtiğimiz bir yıl boyunca 410 trilyon token dolaşımdan kaldırıldı ve geriye 583,5 trilyon SHIB kaldı.

Memecoin’in yakın gelecekte daha da yükseleceğini düşünen analistler bulunuyor. X kullanıcısı JAVON MARKS, kripto paranın 0,000081 dolara yükselebileceğini öne sürdü. Bir diğer X kullanıcısı analist pepa ise SHIB fiyatında yüzde 10 bin ralli bekliyor.

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Pepa’nın öngördüğü senaryonun gerçekleşmesi, SHIB’in piyasa değerinin 800 milyar dolara çıkması anlamına geliyor.