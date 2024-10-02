SHIB fiyatı bugün neden düşüyor? Neler olduğuna göz atalım.

Son 24 saattir sert bir düzeltme geçiren SHIB, haftalık bazda hala değer kazanmış durumda.

Kilit destek seviyesi: 0,000014 dolar

Kilit direnç seviyesi: 0,000020 dolar

SHIB Geri Çekildi

Geçtiğimiz hafta güçlü bir performans gösteren SHIB, bugün geri çekildi. Memecoin, yine de son yedi günde yüzde 10’a yakın değer kazandı. SHIB’in daha yüksek dip fiyat belirlemesi için alıcılar devreye girebilir.

Yükseliş Trendi Sürüyor

0,000014 dolarda güçlü bir destek bulan SHIB için yükseliş ihtimali sürüyor. Yükseliş yolunda en büyük direnç 0,000020 dolarda bulunuyor. SHIB bu seviyeyi eylül sonunda test etti, ancak ayıların müdahalesiyle bu girişim başarısız oldu.

Satıcılar Piyasaya Hakim

Günlük hacme bakıldığında, son yedi günün dördüne satıcıların hakim olduğu görülüyor. İyi haber şu ki, satış baskısı büyük oranda sona ermiş olabilir. SHIB, kritik direnci yeniden hedef almaya hazırlanacağı bir taban oluşturabilir. Memecoin, 0,000020 dolar direncini ikinci denemede geçebilir.