Efsane bir ralli mi? Kısa süreli düzeltme mi? SHIB fiyatı için sırada ne var?

Özet:

Shiba Inu fiyatı teknik formasyonlara, azalan satış baskısına ve yakılan token sayısının artmasına dayalı olarak yakında yükselebilir.

Ancak Shibarium ağının durgunlaşması, memecoin’in büyümesine engel olabilir.

Yükseliş Senaryoları

SHIB mart ayından beri düşüş trendinde olsa da kimi analistler, fiyatın yakında etkileyici bir yükseliş gösterebileceğine inanıyor. Bu analistlerden biri olan X kullanıcısı pepa, SHIB grafiğinin özel bir üçgen formasyonu oluşturduğuna dikkat çekti.

Pepa’ya göre Shiba Inu, formasyonda kırılma yaşandığında ciddi bir fırlama yaşayabilir ve fiyatından iki sıfırı silebilir.

İlgili: Shiba Inu (SHIB) Fiyat Tahminleri: 2024-2030

Son bir haftada neredeyse hiç değişiklik göstermeyen SHIB, CoinMarketCap verilerine göre haber yayın saati itibarıyla 0,000013 dolardan işlem görüyor.

Memecoin’in analistin öngördüğü gibi 0,0013 dolara fırlaması, yüzde 10 bin değerlenmesi anlamına geliyor. SHIB fiyatı bu noktaya çıkarsa, piyasa değerinin de 800 milyar dolara ulaşması gerekir. Bitcoin, mevcut durumda bu piyasa değerine sahip tek kripto para konumunda.

Zincir üstü bazı göstergeler, SHIB için rallinin yolda olduğuna işaret ediyor. CryptoQuant’a göre borsalardan son bir haftada çekilen SHIB miktarı, yatırılan SHIB miktarını geride bıraktı. Yatırımcıların varlıklarını soğuk depolamada saklamayı tercih ederek borsalardan çekmeleri, yakında satma niyetleri olmadığını gösterdiğinden dolayı ilgili varlık için yükseliş sinyali olarak yorumlanıyor.

Aynı süreçte SHIB yakma oranı da yüzde 563 arttı ve 59 milyon SHIB, kullanılmayan bir adrese gönderilerek dolaşımdan kalıcı olarak kaldırıldı.

Shiba Inu, yakma mekanizması ile epey bol olan arzını azaltmayı ve kalan coin’leri daha değerli kılmayı hedefliyor.

Düşüş Sinyalleri

Shibarium ağındaki durgunluk, SHIB’in yakın gelecekte yatay seyretmeye devam edeceği veya düşeceğini gösteren faktörlerden biri.

Layer-2 (katman 2) ölçeklenme çözümünde günlük işlem sayısı 5 binin altına geriledi. Shibarium’um bir günde milyonlarca işlem yürüttüğü dönemler dahi oldu.