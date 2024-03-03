Shiba Inu, Japon av köpeği cinsi Shiba Inu’dan esinlenen ve Dogecoin’e rakip olarak geliştirilen Ethereum tabanlı bir altcoin’dir. Topluluk Shiba Inu’yu (SHIB) “Dogecoin Katili” olarak tanımlıyor.

Tıpkı Dogecoin (DOGE) gibi bir memecoin olan Shiba Inu (SHIB) dijital bir üründen ziyade şaka amacıyla piyasaya sürüldü. Dogecoin (DOGE) 2013 yılının Aralık ayında piyasaya sürülürken Shiba Inu (SHIB) ise 2020 yılının Ağustos ayında anonim geliştirici/geliştiriciler Ryoshi tarafından piyasaya sürüldü.

Shiba Inu (SHIB) hakkında daha fazlasını merak ediyorsanız Shiba Inu (SHIB) Nedir? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

2021 yılında kısa süre içerisinde astronomik yükselişler yaşayarak 40 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan Shiba Inu (SHIB) böylelikle kripto para piyasasında tüm dikkatleri üzerine çekmeye başardı. 2024 yılının Mart ayı itibariyle 12,4 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Shiba Inu’nun (SHIB) geleceği merak ediliyor. Bu yazımızda CoinCodex ve çeşitli platformlardaki Shiba Inu (SHIB) fiyat tahminlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı için Shiba Inu (SHIB) Fiyat Tahminleri

CoinCodex tarafından yapılan tahminlere göre Shiba Inu’nun (SHIB) 2024 yılında 0.00001853 dolar ile 0.00004469 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor.

2025 Yılı için Shiba Inu (SHIB) Fiyat Tahminleri

CoinCodex tarafından yapılan tahminlere göre Shiba Inu’nun (SHIB) 2025 yılında 0.00001853 dolar ile 0.00004469 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor.

2030 Yılı için Shiba Inu (SHIB) Fiyat Tahminleri

CoinCodex tarafından yapılan tahminlere göre Shiba Inu (SHIB) 2030 yılında 0.000102 dolar ile 0.000192 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor.

Eğer Shiba Inu geliştiricilerinin çabaları meyvelerini verirse ve ekosistem, metaverse alanında önemli bir oyuncu haline gelirse SHIB fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyelerine geri dönebilir.

SHIB’in 2030 yılı için öngörülen 0.000192 dolarlık fiyat seviyesine yükselmesi, 2024 yılının Mart ayındaki güncel fiyatlara göre %774’lük bir artışa denk geliyor.

Shiba Inu (SHIB) 0,01 Dolara Yükselebilir mi?

CoinGecko verilerine göre Shiba Inu (SHIB) şu anda 0,00002193 dolar seviyesinde işlem görüyor. SHIB’in 0,01 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan yaklaşık %45.634,94 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex, Shiba Inu’nun mevcut şartlarda görebileceği en yüksek fiyat seviyesinin 2050 yılında 0.001479 dolar olabileceğini öngörüyor. Elbette Shiba Inu (SHIB) ağındaki token yakma mekanizması ve çeşitli gelişmeler neticesinde SHIB’in çok daha yüksek seviyelere ulaştığını görebiliriz.

Shiba Inu (SHIB) 0,1 Dolara Yükselebilir mi?

CoinGecko verilerine göre Shiba Inu (SHIB) şu anda 0,00002193 dolar seviyesinde işlem görüyor. SHIB’in 0,1 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan yaklaşık %456.689,27 oranında değer kazanması gerekiyor.

Shiba Inu (SHIB) 1 Dolara Yükselebilir mi?

CoinGecko verilerine göre Shiba Inu (SHIB) şu anda 0,00002193 dolar seviyesinde işlem görüyor. SHIB’in 1 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan yaklaşık %4.570.756,48 oranında değer kazanması gerekiyor.

Shiba Inu (SHIB) Teknik Analizi için Hangi Göstergeler Kullanılabilir?

Hareketli ortalamalar (MA), Shiba Inu (SHIB) analizleri için en yaygın olarak kullanılan teknik analiz göstergeleri arasında yer alıyor.

50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar, teknik analizi yapılması amaçlanan varlıktaki önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. SHIB fiyatının bu hareketli ortalamaların üzerine yükselmesi, SHIB’in yükseliş trendine girdiği şeklinde yorumlanabilir. SHIB fiyatının hareketli ortalamaların altına gerilemesi ise SHIB’in düşüş trendine girdiği şeklinde yorumlanır.

Kripto para teknik analizlerinde yaygın olarak kullanılan diğer teknik analiz göstergeleri ise Fibonacci ve RSI.

Shiba Inu (SHIB) Fiyatını Etkileyen Faktörler

Tüm finansal varlıklarda olduğu gibi SHIB fiyatı da arz ve talebe göre belirleniyor. Arz ve talebin ötesinde bazı faktörlerde SHIB fiyatı üzerinde etkili olabilir. Bunlara örnek olarak şunlar gösterilebilir.

Bitcoin blok ödülü yarılanması

Hard fork’lar

Yeni protokol güncellemeleri

Düzenlemeler

Token yakma mekanizması

Benimsenme

Siber saldırılar

Makroekonomik gelişmeler

Shiba Inu fiyatına ilişkin tahminlerde ayrıca balina aktivitelerinin de göz önünde bulundurulması fayda sağlayabilir. Kripto para piyasası diğer finansal piyasalara kıyasla nispeten daha küçük olduğundan balinalar, kripto para fiyatları üzerinde belirleyici olabiliyor.