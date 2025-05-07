Shiba Inu (SHIB), Nisan sonunda kripto piyasasında yaşanan genel toparlanmayla birlikte değer kazandı.

Ancak son 1 haftada yaklaşık yüzde 10 düşerek 0,0000127 dolar seviyesine geriledi. Yine de çeşitli göstergeler, SHIB’in yeniden yükselişe geçebileceğine işaret ediyor.

Yakım Oranı Yüzde 300 Arttı

Son 1 haftada SHIB’in yakım oranı yüzde 300’ün üzerinde arttı ve 300 milyondan fazla token dolaşımdan çıkarıldı. Dolar bazında bu token’ların değeri düşük olsa da, arzın azalması ilerleyen süreçte SHIB’in değerini artırabilir. Elbette bu etki, talebin artması ya da mevcut seviyelerde kalmasıyla mümkün olabilir.

2022’de başlatılan yakım mekanizmasıyla bugüne kadar 410 trilyonun üzerinde token yok edildi. Dolaşımda hâlâ yaklaşık 584,4 trilyon SHIB bulunuyor.

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Shibarium Etkisi Güçleniyor

SHIB fiyatını destekleyebilecek bir diğer gelişme, katman-2 çözümü olan Shibarium’un büyümesi oldu. Ağ, yakın zamanda 200 milyonun üzerinde adres tarafından kullanıldı. Günlük işlem sayısı milyonlarla ifade ediliyor ve bu da esasında kullanıcı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Tanınmış Bitcoin destekçisi Jeremie Davinci, Shibarium’un gelişiminin SHIB fiyatını olumlu etkileyebileceğini düşünen isimlerden biri.

Borsalardan Çıkışlar Artıyor

CryptoQuant verilerine göre son 3 günde SHIB çıkışları, girişleri geçti. Yani yatırımcılar SHIB’lerini merkezi borsalardan çekerek kişisel cüzdanlara taşıyor. Bu durum da piyasadaki satış baskısını azaltabilir.