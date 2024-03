“Dogecoin katili” olarak piyasaya sürülen SHIB son günlerde önemli yükselişler yaşadı.

Shiba Inu’nun pazarlama uzmanı Lucie, SHIB’de devasa yükselişe işaret eden bazı ipuçları verdi. Peki SHIB efsane bir ralliye hazırlanıyor olabilir mi?

Shiba Inu (SHIB) son 24 saatte %71 ve son bir haftalık süreçte %133’ün üzerinde değer kazandı. Kripto para piyasasındaki yükseliş trendine liderlik eden projelerden biri olan SHIB’deki bu artış, ağdaki token yakma oranının %30.000’lik astronomik bir artış yaşamasının ardından geldi.

Shiba Inu’nun pazarlama uzmanı Lucie, SHIB’deki mevcut gidişatı 2021 yılındaki boğa sezonuna benzetti ve %800’lük devasa bir yükseliş yaşanabileceğini öngördü.

$SHIB surged 800% in a week without any burns in 2021.

Eager to see the outcome in 2024.

Slow burns and steady demand are essential.$SHIB is poised for growth and waits for no one.

