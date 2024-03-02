“Dogecoin katili” olarak piyasaya sürülen SHIB son günlerde önemli yükselişler yaşadı.

Shiba Inu’nun pazarlama uzmanı Lucie, SHIB’de devasa yükselişe işaret eden bazı ipuçları verdi. Peki SHIB efsane bir ralliye hazırlanıyor olabilir mi?

Shiba Inu’da %800’lük Artış Mümkün mü?

Shiba Inu (SHIB) son 24 saatte %71 ve son bir haftalık süreçte %133’ün üzerinde değer kazandı. Kripto para piyasasındaki yükseliş trendine liderlik eden projelerden biri olan SHIB’deki bu artış, ağdaki token yakma oranının %30.000’lik astronomik bir artış yaşamasının ardından geldi.

Shiba Inu’nun pazarlama uzmanı Lucie, SHIB’deki mevcut gidişatı 2021 yılındaki boğa sezonuna benzetti ve %800’lük devasa bir yükseliş yaşanabileceğini öngördü.

$SHIB surged 800% in a week without any burns in 2021. Eager to see the outcome in 2024. Slow burns and steady demand are essential.$SHIB is poised for growth and waits for no one. — 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 | SHIB.IO 🧜🏼‍♀️ (@LucieSHIB) February 28, 2024

SHIB Neden Yükseliyor?

Shiba Inu’daki yükselişin en önemli nedenleri arasında memecoin’lerdeki ralli, balinaların SHIB’e gösterdiği yüksek ilgi ve token yakma oranındaki astronomik yükseliş olabilir.

Geçmiş verilerden yola çıkan Lucie, SHIB’in potansiyel olarak %800’lük bir yükseliş yaşayabileceğini öngörüyor.

Kripto para analitik platformu Lookonchain’in verilerine göre 6,07 milyon dolarlık PEPE token satan bir balina 893.000 dolar değerinde 75,9 milyar SHIB satın aldı. Öte yandan Shiba Inu ağındaki yakma oranında devasa bir artış yaşandı ve 3,75 milyon SHIB yakılarak dolaşımdan çıkarıldı. Böylelikle piyasada dikkatler bir kez daha Shiba Inu’ya (SHIB) çevirildi.

Shiba Inu ağında yakılarak dolaşımdan çıkarılan token sayısı da 410,70 trilyon SHIB’e ulaştı. Sonuç olarak SHIB’in dolaşımdaki arzı 581,65 milyar SHIB’e geriledi.

Memecoin’ler Yükselişte

Memecoin’lerdeki yükseliş trendine Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) de katıldı. Son günlerde PEPE, FLOKI, BONK ve WIF’te yaşanan agresif yükselişler karşısında nispeten sessiz kalan DOGE ve SHIB kısa süre önce boğa koşusuna başladı.

Son 24 saatte DOGE %18, SHIB ise %68,7 oranında değer kazandı. Günlük bazda en çok yükseliş yaşayan diğer memecoin’ler ise şu şekilde: WIF %34,5, PEPE %42,1, FLOKI %108,7.

Kripto para piyasasında boğa sezonunun başladığına dair en önemli işaretlerden biri de memecoin’lerde yaşanan agresif yükselişler.

Yükselen RSI da memecoin’lerdeki alım çılgınlığına işaret ediyor. MACD ise piyasadaki iyimserliği yansıtıyor. Ancak SHIB’deki istikrarsız token yakma oranı günlük bazda yaşanan %68’lik yükselişin uzun vadede devam edip etmeyeceğine dair endişeleri de beraberinde getiriyor.