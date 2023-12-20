Shiba Inu kendi alan adını başlatmak için D3 ile işbirliği yaptı.

Özet:

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük ikinci memecoin’i Shiba Inu (SHIB), “.shib” alan adını başlatmak için web3 şirketi D3 ile ortaklık kurdu. Taraflar bu ortaklıkla, benzersiz bir üst düzey alan adı oluşturarak Shiba Inu’nun ana akımda tanınabilirliğini artırmaya odaklanıyor.

Shiba Inu (SHIB) bu hamlesiyle, cüzdan adreslerini temsil etmek ve hataları azaltmak için Ethereum Name Service’in başlatılan ENS alan adları gibi kripto para cüzdan adreslerini insanlar tarafından okunabilir forma dönüştürecek.

SHIB fiyatı bu duyurunun ardından pek kayda değer bir artış yaşamadı. CoinGecko verilerine göre SHIB fiyatı son 24 saatte %2 oranında değer kaybederek 0,00001023 dolara geriledi.

Piyasa değeri sıralamasına göre en popüler ikinci memecoin Shiba Inu (SHIB) bu kez Web3 şirketi D3 ile imzaladığı bir ortaklıkla gündeme geldi..

Shiba Inu (SHIB) D3 ile kurduğu ortaklıkla “.shib” alan adını güvence altına aldı. Sonuç olarak Shiba Inu (SHIB) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers aracılığıyla böyle bir özelliği başlatmak için D3 ile işbirliği yapan ilk merkezsiz ekosistemlerden biri oldu. D3 tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

.shib Üst Düzey Alan Adına (TLD) başvurmak ve güvence altına almak için ShibToken ile ortaklık yapıyoruz.

Ethereum Name Service gibi platformlar halihazırda Ethereum blockchain’inde insan tarafından okunabilir cüzdan adresleri için alan adı hizmeti sağlıyor. Bu alan adları, cüzdanların tanınırlığını arttırıyor ve olası hataların önlenmesine yardımcı oluyor.

Shiba Inu (SHIB) bu hamlesiyle internetin derinliklerine dalmayı ve ana akımda benimsenen ilk kripto para alan adı olmayı hedefliyor. Bu anlamda Shiba Inu’nun (SHIB) D3 ile kurduğu ortaklık, bu hamleyi daha da çekici hale getiriyor.

Shiba Inu’nun anonim baş geliştiricisi Shytoshi Kusama ve projenin pazarlama stratejisti LUCIE, geride bıraktığımız günlerde yaptıkları açıklamada “çok büyük bir duyuru” ve yıl sonu sürprizi yapacaklarını belirtmişti. Aradan geçen bir haftalık zaman diliminin ardından Shiba Inu’nun büyük duyurusu belli oldu. Ancak Shiba Inu (SHIB) fiyatı bu gelişmeye kayda değer bir tepki vermedi.

CoinGecko verilerine göre Shiba Inu (SHIB) son 24 saatlik zaman diliminde %2 oranında değer kaybetti. Bununla birlikte Shiba Inu (SHIB) bir haftalık zaman diliminde ise hala yeşil renkte. SHIB fiyatı son 7 günde yaklaşık %9,4 oranında değer kazandı.