Shiba Inu (SHIB), yatırımcı ilgisinin arttığına işaret eden önemli bir metriğiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak token fiyatı hâlâ zirvesinin oldukça gerisinde.

Yeni Rekor: 1,5 Milyon Cüzdan

Shibarium’un takma adlı pazarlama stratejisti LUCIE, SHIB tutan cüzdan sayısının 1,5 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdığını duyurdu. Bu gelişme, artan kullanıcı ilgisi ve benimsenme oranına işaret ediyor.

Bununla birlikte SHIB, günlük bazda %4 değer kazansa da son 30 günde %17 düşüş yaşamış durumda. Fiyat, 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinin hâlâ oldukça altında seyrediyor.

Shibarium Etkisi ve İşlem Hacmi

Shiba Inu’nun layer-2 çözümü Shibarium, günde milyonlarca işlemi işleyerek ve son dönemde aldığı büyük bir güncellemeyle topluluğun dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu ağdaki gelişmeler, SHIB’nin kullanım senaryolarını güçlendirebilir.

1,5 milyon SHIB cüzdanı, dünya nüfusunun yaklaşık %0,011’ine denk geliyor. Ancak tek bir kişi birden fazla cüzdan kullanabileceğinden, bu sayı benzersiz yatırımcı sayısını doğrudan yansıtmıyor.

CoinMarketCap verilerine göre SHIB yatırımcılarının %93’ü, 1.000 doların altında yatırım yaptı ve %6,7’si, 1.000 dolar ile 100.000 dolar aralığında. Sadece %0,16’sı, 100.000 doların üzerinde SHIB tutuyor.

Yatırımcı Profili: Uzun Vadeli Bekleyiş

IntoTheBlock verilerine göre SHIB yatırımcılarının %80’i, varlıklarını bir yıldan uzun süredir elinde tutuyor ve %20’si, son 12 ay içinde yatırım yaptı. Sadece %2’si, son 30 gün içinde SHIB aldı.

Bu dağılım, SHIB yatırımcılarının çoğunun 2021 boğa sezonunda alım yaptığını ve şu an potansiyel olarak zararda beklediğini gösteriyor. Aynı zamanda, topluluğun büyük bölümünün uzun vadeli beklentilerle pozisyonlarını koruduğuna işaret ediyor.

Sonuç: Fiyat Durgun, İlgi Artıyor

SHIB fiyatı kısa vadede hareketlenmemiş olsa da, cüzdan sayısındaki artış ve Shibarium’daki gelişmeler, Shiba Inu ekosistemine olan ilginin canlı kaldığını ortaya koyuyor. Ancak bu benimsenmenin fiyatlara ne ölçüde yansıyacağı, kripto para piyasasının genel yönüyle birlikte şekillenecek.