Shiba Inu (SHIB) son 24 saatte %23,67 oranında değer kazandı. Bu yazımızda SHIB’deki yükselişin nedenlerine yakından bakacağız.

Özet:

Kripto para piyasasındaki yükseliş trendiyle birlikte Shiba Inu (SHIB) de yükselişe geçti.

Shiba Inu ekibinin gizliliği arttıran bir aracı kullanıma sunması SHIB’deki yükselişin ana nedenlerinden biri olabilir.

Shiba Inu (SHIB) Neden Yükseliyor?

Shiba Inu (SHIB) son 24 saatte %25’e varan yükselişler yaşayarak 0.00001462 dolar seviyesine kadar yükseldi. Böylelikle SHIB’in piyasa değeri son bir yılda ilk kez 8,5 milyar doların üzerine yükseldi.

Shiba Inu’daki (SHIB) son yükseliş, Bitcoin (BTC) fiyatının 64.000 dolara yükselerek son 26 ayın en yüksek seviyesini belirlediği bir dönemde geldi. Bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri de 2,5 trilyon dolar seviyesini aştı.

Bazı analistler ve uzmanlar, kripto para piyasasındaki mevcut yükselişlerin uzun vadedeki devasa bir boğa koşusunun yalnızca başlangıcı olduğuna inanıyor.

SHIB’deki yükselişin bir diğer nedeni de son günlerde memecoin’lerde yaşanan devasa artışlar olabilir. Zira son bir haftalık süreçte Pepe (PEPE) %145, Dogwifhat (WIF) %139,13, MAGA (TRUMP) %126, Bonk (BONK) %83 ve Floki Inu (FLOKI) %65 oranında değer kazandı.

IntoTheBlock verileri, bugünkü yükselişin ardından Shiba Inu yatırımcılarının %56’sından fazlasının kârda olduğunu gösteriyor. Geride bıraktığımız yılın Ekim ayında SHIB yatırımcılarının %90’lık önemli bir bölümü zarardaydı.

SHIB’deki Yükselişi Tetikleyen Bir Diğer Faktör

Shiba Inu ekibinin 28 Şubat’ta gizliliği arttıran bir araç tanıttı. SHIB’deki yükseliş de bu duyurunun ardından geldi. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Tam Homomorfik Şifreleme (FHE) olarak bilinen araç, SHIB topluluğjna ağ üzerinde tam veri koruması sağlıyor.

Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Sytoshi Kusama konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada söz konusu gizlilik arttırıcı aracın SHIB topluluğunu “Shibizens” ulus-devletine dönüştürme misyonu için kritik bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Zama CEO’su Dr. Rand Hindi, Shiba Inu’nun yeni gizlilik arttırıcı aracının ekosisteminin büyümesini tetikleyebileceğini ve yeni kullanım durumlarını ortaya çıkarabileceğini ifade etti.