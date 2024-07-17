Temel Destek Seviyesi: 0.000018 dolar

Kilit Direnç Seviyeleri: 0.000025 dolar

1. SHIB Temel Destek Seviyesinde

Piyasanın genel trendine paralel olarak SHIB, 0,000014 dolar seviyesindeki destekten güçlü bir şekilde sıçradı ve şu anda 0,000018 dolar seviyesinde bulunan mevcut desteğin üzerine çıkmayı başardı. Bu kritik seviye korunursa, SHIB alıcıları bir sonraki hedef olarak 0,000025 dolar seviyesini belirleyebilir.

2. Hacim Düşük Kalmaya Devam Ediyor

Temmuz başından bu yana boğaların güçlü hareketine rağmen, alım hacmi düşük kalmaya devam ediyor. Bu durum, fiyat yükseldikçe satıcıların geri dönmesine kapı açabilecek bir zayıflık işareti olarak değerlendiriliyor. Alıcıların bu fiyat hareketine olan güvenlerini artırmak için daha fazla inanç göstermeleri gerekiyor.

3. MACD Boğa Haçı

İki günlük MACD yükselişe geçti ve bu düzeltmenin sona erdiğine dair işaretler verdi. Eğer SHIB, 0,000014 dolar civarında dip yaptıysa, alıcılar bu meme coin’in önümüzdeki haftalarda 0,000028 dolar seviyesindeki dirence meydan okumasını bekleyebilir.

Shiba Inu hakkında daha fazlasını öğrenmek için “Shiba Inu (SHIB) Fiyat Tahminleri” ve “Shibarium Nedir?” başlıklı yazılarımıza göz atabilirsiniz.