Shiba Inu (SHIB) 21 Mart’ta bir kez daha yükselişe geçti. SHIB’in piyasa değeri 16 milyar dolara yükseldi.

Özet:

SHIB son 24 saatte %7 oranında değer kazandı ve 0,00002794 dolara kadar yükseldi. Bu yükselişe rağmen SHIB hala haftalık bazda %20 düşüşte.

Bu yükselişte diğer nedenlerin yanı sıra memecoin alanında yaşanan büyüme gösterilebilir.

21 Mart’ta kripto para piyasası bir kez daha yükselişe geçti. “Dogecoin Katili” olarak anılan Shiba Inu’nun (SHIB) piyasa değeri 16 milyar doların üzerine yükseldi.

SHIB’deki yükselişin en önemli nedenlerinden biri memecoin alanındaki canlanma. Memecoin alanının toplam piyasa değeri son 24 saatte %15 oranında artarak 55 milyar doları aştı. Dogecoin (DOGE), Pepe Coin (PEPE) ve Floki Inu (FLOKI) gibi popüler memecoin’ler bu süreçte kayda değer yükselişler yaşadı.

Shiba Inu’daki (SHIB) yükselişin nedenlerinden biri de Shibarium’daki gelişmeler olabilir. Öyle ki Shibarium’daki günlük işlemlerin sayısı düne kıyasla %800 artışla 83.000’in üzerine çıktı.

2023 yılının Ağustos ayında Shiba Inu (SHIB) geliştiricileri tarafından piyasaya sürülen Shibarium, bir katman-2 ölçeklendirme çözümü. Shibarium, işlem ücretlerini azaltarak ve hızı artırarak Shiba Inu ekosisteminin gelişimini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Shibarium hakkında daha fazlasını öğrenmek için “Shibarium Nedir?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.