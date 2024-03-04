Shiba Inu (SHIB) geride bıraktığımız haftayla birlikte boğa koşusuna başladı ve yükseliş trendini sürdürmeye istekli gibi görünüyor.

Bu yazımızda Shiba Inu (SHIB) neden yükseliyor sorusunu yanıtlayacağız ve SHIB’deki destek ve direnç seviyelerine yakından bakacağız.

Temel destek seviyesi: 0.000025

Temel direnç seviyesi: 0.000037

1- Kripto Para Piyasası Yükselişte

Bir yıldan uzun bir süredir yatay seyirde işlem gören SHIB’de Şubat ayı sonunda yaşanan yükselişlerle dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı. SHIB son birkaç haftada neredeyse 3 kat değer kazandı ve aşağıdaki grafikte de görülebileceği üzere yükseliş trendini sürdürmeye kararlı görünüyor.

SHIB’deki yükselişte Bitcoin’in 65.000 doları aşarak son 26 ayın en yüksek seviyesini belirlemesi de etkili oldu. Bu süreçte PEPE, WIF, BONK ve DOGE gibi birçok memecoin de astronomik yükselişler yaşadı.

2- Kilit Direnç Seviyesi Kırıldı

SHIB’de 0,000025 direnci kolaylıkla geçildi. Shiba Inu (SHIB) kısa bir süre içerisinde bu kilit direnç seviyesini desteğe dönüştürmeyi başardı.

CryptoPotato analisti Due Nine’a göre SHIB 0,000037 dolar direncine doğru ilerliyor. SHIB’in mevcut seviyelerden 0,000037 direncine yükselebilmesi için kabaca %33’lük bir yükseliş yaşaması gerekiyor.

3- RSI Tarihi Seviyelerde

SHIB fiyatındaki yükselişle birlikte haftalık RSI da tarihteki en yüksek seviyelerine ulaştı. SHIB grafiğinde haftalık RSI şu anda 2021 yılının Ekim ayında kaydedilen 87 puanlık RSI’ın üzerinde.

RSI’ın haftalık bazda tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşması yatırımcılara ne anlatıyor? Sabırlı olmaları gerektiğini mi yoksa bunun bir tepe olabileceğini mi? Elbette bunu zaman gösterecek.